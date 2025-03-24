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Глава Крыма принес соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий"
Глава Крыма принес соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий" - РИА Новости, 24.03.2025
Глава Крыма принес соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий"
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал погибшего в зоне спецоперации корреспондента "Известий" Александра Федорчака талантливым журналистом и принес соболезнования... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T20:55:00+03:00
2025-03-24T20:55:00+03:00
2025-03-24T20:55:00+03:00
харьковская область
сергей аксенов (политик)
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал погибшего в зоне спецоперации корреспондента "Известий" Александра Федорчака талантливым журналистом и принес соболезнования его родным и близким. Ранее сообщалось, что Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации. На сайте "Известий" отмечается, что журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются. "Погиб наш земляк, военный корреспондент издания "Известия" Александр Сергеевич Федорчак, талантливый журналист и мужественный человек", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, до начала СВО журналист работал на телеканале "Крым 24", с 2022 года был корреспондентом телеканала "Звезда". "С первых дней спецоперации он выполнял свой служебный долг на исторических территориях. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича, разделяю вашу скорбь и боль", - подчеркнул Аксенов.
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харьковская область, сергей аксенов (политик), россия, республика крым
Харьковская область, Сергей Аксенов (политик), Россия, Республика Крым
Глава Крыма принес соболезнования в связи с гибелью журналиста "Известий"
Аксенов принес соболезнования в связи с гибелью журналиста Федорчака в зоне СВО