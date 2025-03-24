https://ria.ru/20250324/zhestyannikov-2006922293.html

Жестянников: сеть придорожных сервисов расширят в Вологодской области

Жестянников: сеть придорожных сервисов расширят в Вологодской области - РИА Новости, 24.03.2025

Жестянников: сеть придорожных сервисов расширят в Вологодской области

В Вологодской области запланировали расширение сети придорожных сервисов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:49:00+03:00

2025-03-24T12:49:00+03:00

2025-03-24T12:49:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. В Вологодской области запланировали расширение сети придорожных сервисов, сообщил председатель Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Депутаты Заксобрания обсудили этот вопрос с представителями регионального правительства. Жестянников назвал этот вопрос "стратегическим". "Заправки, гостиницы и точки общепита на трассах – одни из важнейших элементов развития туристической привлекательности региона. Безусловно, нам есть, куда расти", – написал глава облпарламента на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Как отмечает Жестянников, на сегодняшний день подобрано 19 площадок, где могли бы разместиться объекты придорожного сервиса. Среди них есть как крупные транзитные трассы, так и популярные среди туристов направления – например, Ферапонтово и Великий Устюг. "Сейчас важно создать для бизнеса комфортные и привлекательные условия. Поэтому проработаем меры поддержки и вопросы создания начальной инфраструктуры – съезды, полосы разгона, межевание земли", – написал спикер Заксобрания. Также, подчеркнул председатель облпарламента, есть предложение разместить подобные точки на въезде в регион, в местах установки стел. Жестянников сказал, что этот вопрос будет взят в проработку. "Кроме того, изучим опыт других субъектов, где сеть придорожных сервисов развита лучше, чем в нашей области. Обобщим всю информацию, и выйдем с предложениями к губернатору Георгию Филимонову", – заявил председатель Заксобрания.

https://ria.ru/20250324/zhestyannikov-2006921724.html

https://ria.ru/20250321/vologda-2006414105.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников