https://ria.ru/20250324/zhestyannikov-2006921724.html

Жестянников: на Вологодчине закрылся 141 алкомаркет федеральных сетей

Жестянников: на Вологодчине закрылся 141 алкомаркет федеральных сетей - РИА Новости, 24.03.2025

Жестянников: на Вологодчине закрылся 141 алкомаркет федеральных сетей

В Вологодской области с момента вступления в силу закона об ограничении продажи алкоголя прекратил работу 141 алкомаркет федеральных сетей из 318 работавших,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:48:00+03:00

2025-03-24T12:48:00+03:00

2025-03-24T12:48:00+03:00

вологодская область

вологодская область

сергей жестянников

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Вологодской области с момента вступления в силу закона об ограничении продажи алкоголя прекратил работу 141 алкомаркет федеральных сетей из 318 работавших, сообщил глава Законодательного Собрания региона Сергей Жестянников. Итоги трехнедельной работы закона подвели депутаты облпарламента и представители регионального правительства. "Наглядно видно, что позиционирование всем известных сетевиков как “магазины у дома” – абсолютная ложь. Как только упали продажи алкоголя, держать торговую точку стало невыгодно", – написал Жестянников на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, отдельным вопросом стоят заведения общественного питания. Так, на сегодняшней день выявлены более 70 предприятий общепита с признаками "наливаек", из них 35 находятся в Вологде, а 38 – в Череповце. "Отрабатываем объекты точечно. Проблема в том, что зачастую коммерсантам проще регулярно платить штрафы, чем вывести бизнес в законную плоскость. Договорились с коллегами, что проработаем вопрос увеличения наказания за несоблюдение предъявляемых норм", – сказал спикер Заксобрания. Также, отметил Жестянников, будет создана региональная рабочая группа, которая проанализирует, насколько законна работа оставшихся алкомаркетов. При этом, в случае необходимости, чтобы заставить сетевиков работать по правилам, будет изменено региональное законодательство, подчеркнул глава облпарламента. "Итоги всей этой работы говорят сами за себя: на 42% снизился объем продаж алкоголя в алкомаркетах, на 15,2% - в целом по региону. Снижается и количество преступлений, совершенных в пьяном виде. Точную статистику коллеги из УМВД предоставят по итогам квартала. Уверен, что это лишь начало, и процесс оздоровления нашего общества будет только набирать обороты", – заверил Жестянников. Помимо этого, глава Заксобрания привел статистику по обращениям от жителей региона. Так, по ее данным, темы алкоголя касаются менее 2% от всех обращений. "Данные Центра управления региона: всего с 1 марта поступило порядка 9,5 тысяч обращения граждан. 171 – по теме алкоголя, причем большая часть из Вологды и Череповца. В муниципалитетах этот вопрос вообще практически не поднимается", – отметил спикер областного парламента. Он подчеркнул, что по обращениям лидируют темы ЖКХ, медицины, содержания дорог, благоустройства и работы общественного транспорта. Ограничение продажи алкоголя занимает в рейтинге 20 место. "Все это говорит о поддержке принимаемых нами мер по снижению смертности, преступности, повышению качества жизни и рождаемости в нашем регионе", – сказал спикер Заксобрания.

https://ria.ru/20250321/vologda-2006414105.html

https://ria.ru/20250321/svo-2006373014.html

вологодская область

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вологодская область, сергей жестянников