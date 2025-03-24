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В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень - РИА Новости, 24.03.2025
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12:34 24.03.2025 (обновлено: 12:36 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zhenshen-2006917576.html
В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень
В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень - РИА Новости, 24.03.2025
В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень
Иностранный гражданин задержан при попытке вывезти из РФ в Китай спрятанные в нижнем белье 100 высушенных корней краснокнижного женьшеня общим весом почти... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:34:00+03:00
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происшествия
россия
китай
приморский край
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Иностранный гражданин задержан при попытке вывезти из РФ в Китай спрятанные в нижнем белье 100 высушенных корней краснокнижного женьшеня общим весом почти полкилограмма, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале ФТС России. По данным ведомства, внимание уссурийских таможенников привлек заметно нервничавший 57-летний мужчина, который направлялся в Китай через пункт пропуска "Полтавка" в Приморском крае. "При досмотре таможенники выявили у иностранца под одеждой в нижнем белье два свертка со 100 высушенными корнями ценного растения общим весом 530 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – женьшень настоящий семейства Аралиевые... Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных растений)", - говорится в сообщении. В ФТС напомнили, что женьшень настоящий внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а при перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС нужно задекларировать и представить в таможенный орган разрешительные документы. Женьшень растет в основном на юге Дальнего Востока. Его численность в дикой природе не превышает 100 тысяч растений, а ареал сокращается. Женьшень популярен в медицине Китая, Южной Кореи и Японии. Корни женьшеня дикорастущего (Panax Ginseng) занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края и являются стратегически важным ресурсом.
https://ria.ru/20250217/dagestan-1999809000.html
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происшествия, россия, китай, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Китай, Приморский край, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень

В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень в нижнем белье

© Фото : ФТС России | ProТаможню/TelegramКорни женьшеня, изъятые у иностранца в Приморье
Корни женьшеня, изъятые у иностранца в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : ФТС России | ProТаможню/Telegram
Корни женьшеня, изъятые у иностранца в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Иностранный гражданин задержан при попытке вывезти из РФ в Китай спрятанные в нижнем белье 100 высушенных корней краснокнижного женьшеня общим весом почти полкилограмма, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале ФТС России.
По данным ведомства, внимание уссурийских таможенников привлек заметно нервничавший 57-летний мужчина, который направлялся в Китай через пункт пропуска "Полтавка" в Приморском крае.
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"При досмотре таможенники выявили у иностранца под одеждой в нижнем белье два свертка со 100 высушенными корнями ценного растения общим весом 530 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – женьшень настоящий семейства Аралиевые... Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных растений)", - говорится в сообщении.
В ФТС напомнили, что женьшень настоящий внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а при перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС нужно задекларировать и представить в таможенный орган разрешительные документы.
Женьшень растет в основном на юге Дальнего Востока. Его численность в дикой природе не превышает 100 тысяч растений, а ареал сокращается. Женьшень популярен в медицине Китая, Южной Кореи и Японии. Корни женьшеня дикорастущего (Panax Ginseng) занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края и являются стратегически важным ресурсом.
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ПроисшествияРоссияКитайПриморский крайФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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