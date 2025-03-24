https://ria.ru/20250324/zhenshen-2006917576.html

В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень

В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень - РИА Новости, 24.03.2025

В Приморье задержали иностранца при попытке вывезти женьшень

Иностранный гражданин задержан при попытке вывезти из РФ в Китай спрятанные в нижнем белье 100 высушенных корней краснокнижного женьшеня общим весом почти... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T12:34:00+03:00

2025-03-24T12:34:00+03:00

2025-03-24T12:36:00+03:00

происшествия

россия

китай

приморский край

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар - РИА Новости. Иностранный гражданин задержан при попытке вывезти из РФ в Китай спрятанные в нижнем белье 100 высушенных корней краснокнижного женьшеня общим весом почти полкилограмма, возбуждено уголовное дело, сообщило в своём Тelegram-канале ФТС России. По данным ведомства, внимание уссурийских таможенников привлек заметно нервничавший 57-летний мужчина, который направлялся в Китай через пункт пропуска "Полтавка" в Приморском крае. "При досмотре таможенники выявили у иностранца под одеждой в нижнем белье два свертка со 100 высушенными корнями ценного растения общим весом 530 граммов. Экспертиза подтвердила, что изъятый товар – женьшень настоящий семейства Аралиевые... Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда особо ценных растений)", - говорится в сообщении. В ФТС напомнили, что женьшень настоящий внесен в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а при перемещении через таможенную границу объекты СИТЕС нужно задекларировать и представить в таможенный орган разрешительные документы. Женьшень растет в основном на юге Дальнего Востока. Его численность в дикой природе не превышает 100 тысяч растений, а ареал сокращается. Женьшень популярен в медицине Китая, Южной Кореи и Японии. Корни женьшеня дикорастущего (Panax Ginseng) занесены в Красную книгу России и Красную книгу Приморского края и являются стратегически важным ресурсом.

https://ria.ru/20250217/dagestan-1999809000.html

https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

россия

китай

приморский край

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происшествия, россия, китай, приморский край, федеральная таможенная служба (фтс россии)