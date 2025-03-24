https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007058470.html

"Сидя в кустах": в Раде раскрыли, как Зеленский испугался Уиткоффа

"Сидя в кустах": в Раде раскрыли, как Зеленский испугался Уиткоффа - РИА Новости, 24.03.2025

"Сидя в кустах": в Раде раскрыли, как Зеленский испугался Уиткоффа

Владимир Зеленский побоялся ответить спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу напрямую и использовал для этого депутата Александра Мережко, заявил в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T20:39:00+03:00

2025-03-24T20:39:00+03:00

2025-03-24T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский побоялся ответить спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу напрямую и использовал для этого депутата Александра Мережко, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.На прошлой неделе Уиткофф дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов, согласии Киева на выборы и о своей встрече с президентом Владимиром Путиным. Позднее Мережко назвал его заявления позорными и призвал убрать его из переговорного процесса."Общество, естественно, начало задаваться вопросом: "А что скажет Зеленский?" <…> Чтобы как-то имитировать государственную реакцию, где-то на окраинах политической системы откопали депутата Мережко", — написал Дубинский.По словам политика, такой шаг был направлен на внутреннюю украинскую аудиторию, чтобы СМИ могли распространять идею о "жестком ответе Киева", но при этом, чтобы Зеленский остался вне удара."На самом деле это не ответ Уиткоффу, а игра в прятки. Ответить — но так, чтобы ваш ответ никто не заметил. Протестовать — но шепотом, сидя в кустах", — заключил он.В интервью Уиткофф также заявил, что центральным вопросом при обсуждении новых российских регионов остается их признание международным сообществом, Украиной, а также "способность Зеленского выжить политически, если он это признает".

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007033363.html

https://ria.ru/20250324/ssha-2007001458.html

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