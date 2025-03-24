"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе
Профессор Малинен обвинил Зеленского в уничтожении украинского народа
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа.
"Это уже не война. Это уничтожение украинского населения Зеленским. Приказ Нерона, вероятно, его следующий ход. Это тотальная война для него, и по очень коррумпированным причинам", — написал он.
Приказ Нерона — неосуществленный план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, по которому "все военные, транспортные, коммуникационные, производственные и продовольственные объекты и другие объекты, которые враг немедленно или в ближайшем будущем сможет использовать в военных целях, должны быть уничтожены". Был подписан в 1945 году.
Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.
Как сообщили в Минобороны России, киевский режим через несколько часов после разговора президента Владимира Путина и Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.