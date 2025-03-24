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"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе - РИА Новости, 24.03.2025
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19:26 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html
"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе
"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе - РИА Новости, 24.03.2025
"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T19:26:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа."Это уже не война. Это уничтожение украинского населения Зеленским. Приказ Нерона, вероятно, его следующий ход. Это тотальная война для него, и по очень коррумпированным причинам", — написал он.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.Как сообщили в Минобороны России, киевский режим через несколько часов после разговора президента Владимира Путина и Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html
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в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе

Профессор Малинен обвинил Зеленского в уничтожении украинского народа

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа.
"Это уже не война. Это уничтожение украинского населения Зеленским. Приказ Нерона, вероятно, его следующий ход. Это тотальная война для него, и по очень коррумпированным причинам", — написал он.
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Приказ Нерона — неосуществленный план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, по которому "все военные, транспортные, коммуникационные, производственные и продовольственные объекты и другие объекты, которые враг немедленно или в ближайшем будущем сможет использовать в военных целях, должны быть уничтожены". Был подписан в 1945 году.

Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.
Как сообщили в Минобороны России, киевский режим через несколько часов после разговора президента Владимира Путина и Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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