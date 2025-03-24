https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007047138.html

"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе

"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе - РИА Новости, 24.03.2025

"Тотальная война". Действия Зеленского вызвали панику на Западе

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T19:26:00+03:00

2025-03-24T19:26:00+03:00

2025-03-24T19:26:00+03:00

в мире

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в уничтожении украинского народа."Это уже не война. Это уничтожение украинского населения Зеленским. Приказ Нерона, вероятно, его следующий ход. Это тотальная война для него, и по очень коррумпированным причинам", — написал он.Ранее Зеленский заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.Как сообщили в Минобороны России, киевский режим через несколько часов после разговора президента Владимира Путина и Трампа, в ходе которого было принято решение о прекращении ударов по объектам энергетики, атаковал тремя беспилотниками объект по перевалке нефти в Краснодарском крае. Со стороны киевского режима нет взаимности по прекращению ударов по объектам энергетической инфраструктуры, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html

https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин