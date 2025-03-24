https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html

"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе

"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 24.03.2025

"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:49:00+03:00

2025-03-24T17:49:00+03:00

2025-03-24T18:31:00+03:00

в мире

владимир зеленский

чей боуз

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем."Диктатор Зеленский стоит на платформе перед картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да", — написал он.Ранее в понедельник журнал Time опубликовал статью, где глава киевского режима рассказывает о коллекции живописи в своем доме. Как отметило издание, полотно с Кремлем, охваченным пламенем, Зеленский назвал любимым.В начале декабря глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив, таким образом, свою русофобию.

https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html

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в мире, владимир зеленский, чей боуз