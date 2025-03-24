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"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 24.03.2025
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17:49 24.03.2025 (обновлено: 18:31 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2007024049.html
"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе
"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе - РИА Новости, 24.03.2025
"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:49:00+03:00
2025-03-24T18:31:00+03:00
в мире
владимир зеленский
чей боуз
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем."Диктатор Зеленский стоит на платформе перед картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да", — написал он.Ранее в понедельник журнал Time опубликовал статью, где глава киевского режима рассказывает о коллекции живописи в своем доме. Как отметило издание, полотно с Кремлем, охваченным пламенем, Зеленский назвал любимым.В начале декабря глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив, таким образом, свою русофобию.
https://ria.ru/20250324/bezopasnost-2006972960.html
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в мире, владимир зеленский, чей боуз
В мире, Владимир Зеленский, Чей Боуз
"Дни сочтены": поступок Зеленского вызвал ярость на Западе

Журналист Боуз раскритиковал Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем

© Getty Images / Paula BronsteinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского, позирующего на фоне картины с Кремлем.
"Диктатор Зеленский стоит на платформе перед картиной горящего Кремля. Этот гнилой маленький мошенник был героизирован пробайденовскими СМИ, но он знает, что его дни сочтены. Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да", — написал он.
© Фото : TIME/Sasha Maslov Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : TIME/Sasha Maslov
Владимир Зеленский на фоне картины с горящим Кремлем
Ранее в понедельник журнал Time опубликовал статью, где глава киевского режима рассказывает о коллекции живописи в своем доме. Как отметило издание, полотно с Кремлем, охваченным пламенем, Зеленский назвал любимым.
В начале декабря глава киевского режима в интервью американскому журналисту Лексу Фридману заявил, что хорошо владеет русским языком, однако искренне презирает русский народ, подтвердив, таким образом, свою русофобию.
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