https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html

В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта

В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта - РИА Новости, 24.03.2025

В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта

Британские и французские "миротворцы" будут выполнять функцию охраны Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T11:06:00+03:00

2025-03-24T11:06:00+03:00

2025-03-24T11:27:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские и французские "миротворцы" будут выполнять функцию охраны Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "И обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

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