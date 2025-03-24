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В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:06 24.03.2025 (обновлено: 11:27 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html
В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта
В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта - РИА Новости, 24.03.2025
В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта
Британские и французские "миротворцы" будут выполнять функцию охраны Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T11:06:00+03:00
2025-03-24T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
великобритания
франция
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские и французские "миротворцы" будут выполнять функцию охраны Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "И обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", — говорится в публикации. Дубинский добавил, что для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”. Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
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в мире, украина, владимир зеленский, великобритания, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Великобритания, Франция
В Раде раскрыли секретный план Зеленского после окончания конфликта

Дубинский: миротворцы на Украине нужны для защиты Зеленского и его интересов

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Британские и французские "миротворцы" будут выполнять функцию охраны Владимира Зеленского, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"И обещанных им стратегических объектов, которыми Зеленский хочет владеть из-за спины своих дружков после окончания войны и раздела украинских активов между победителем и спонсорами", — говорится в публикации.
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Дубинский добавил, что для контроля над этими объектами туда и планируется завести “миротворцев”.

Агентство Bloomberg передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку эти войска будут создавать "факты на земле".
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