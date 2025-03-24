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"Время не на его стороне": в США сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.03.2025
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06:47 24.03.2025 (обновлено: 11:28 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006855785.html
"Время не на его стороне": в США сделали заявление о Зеленском
"Время не на его стороне": в США сделали заявление о Зеленском - РИА Новости, 24.03.2025
"Время не на его стороне": в США сделали заявление о Зеленском
Киеву нужно как можно скорее соглашаться на договоренность о мире, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:47:00+03:00
2025-03-24T11:28:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
дэниел дэвис
дональд трамп
стив уиткофф
верховная рада украины
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киеву нужно как можно скорее соглашаться на договоренность о мире, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube."Если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы уже сравняла Киев с землей, &lt;…&gt; поэтому сделку надо заключать сейчас, пока не поздно", — сказал он.Аналитик отметил, что возможность заключения мирной сделки все еще есть."Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского &lt;…&gt;. Время явно не на его стороне", — заключил Дэвис.Ранее глава киевского режима заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006837355.html
https://ria.ru/20250324/zayavlenie-2006848342.html
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в мире, сша, киев, украина, дэниел дэвис, дональд трамп, стив уиткофф, верховная рада украины
В мире, США, Киев, Украина, Дэниел Дэвис, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Верховная Рада Украины
"Время не на его стороне": в США сделали заявление о Зеленском

Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Киеву нужно как можно скорее соглашаться на договоренность о мире, заявил бывший полковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
"Если бы Россия хотела вести полноценные боевые действия, она бы уже сравняла Киев с землей, <…> поэтому сделку надо заключать сейчас, пока не поздно", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Аналитик отметил, что возможность заключения мирной сделки все еще есть.
"Зеленский продолжает отрицать территориальные уступки, намекая, что они попытаются вернуть их в дальнейшем. Но даже если он согласится, никто не может ему гарантировать, что он переживет это. У Москвы также есть вопрос по легитимности Зеленского <…>. Время явно не на его стороне", — заключил Дэвис.
Ранее глава киевского режима заявил украинским СМИ, что выступает против завершения военного конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином". Он подчеркнул, что свою позицию донес до президента США Дональда Трампа.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В США сделали важное заявление по Украине
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил о несвоевременности выборов. Как отмечал Путин, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону сообщил, что украинская сторона согласилась на проведение выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Вбомби их в каменный век, Влад: Трамп понял, с чем столкнулся на Украине
23 марта, 08:00
 
В миреСШАКиевУкраинаДэниел ДэвисДональд ТрампСтив УиткоффВерховная Рада Украины
 
 
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