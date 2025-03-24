https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006956632.html
Зеленский подписал закон о создании спецсудов по требованию МВФ
Зеленский подписал закон о создании спецсудов по требованию МВФ - РИА Новости, 24.03.2025
Зеленский подписал закон о создании спецсудов по требованию МВФ
Владимир Зеленский подписал законопроект о создании на Украине специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:30:00+03:00
2025-03-24T14:30:00+03:00
2025-03-24T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский подписал законопроект о создании на Украине специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного административного судов, что было одним из требований Международного валютного фонда (МВФ), сообщили в понедельник в Верховной раде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 26 февраля сообщил, что украинский парламент поддержал создание на Украине специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного административного суда, что было одним из структурных маяков МВФ. "Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании специализированного окружного административного суда и специализированного апелляционного административного суда. Предполагается, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявит конкурс на занятие должностей судей в течение месяца со дня вступления в силу закона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховной рады.
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В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ
Зеленский подписал закон о создании спецсудов по требованию МВФ
Зеленский подписал закон о создании двух спецсудов по требованию МВФ