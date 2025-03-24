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Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:42:00+03:00
2025-03-24T15:42:00+03:00
2025-03-24T15:59:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
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мария захарова, россия, сша, черное море, совет федерации рф, рэу имени г. в. плеханова, григорий карасин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Мария Захарова, Россия, США, Черное море, Совет Федерации РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Григорий Карасин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Захарова: переговоры в Эр-Рияде проходят полностью за закрытыми дверями