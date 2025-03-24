https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983647.html

Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:42:00+03:00

2025-03-24T15:42:00+03:00

2025-03-24T15:59:00+03:00

мария захарова

россия

сша

черное море

совет федерации рф

рэу имени г. в. плеханова

григорий карасин

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

россия

сша

черное море

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