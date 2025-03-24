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Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
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15:42 24.03.2025 (обновлено: 15:59 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983647.html
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде
Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки,... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:42:00+03:00
2025-03-24T15:59:00+03:00
мария захарова
россия
сша
черное море
совет федерации рф
рэу имени г. в. плеханова
григорий карасин
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
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мария захарова, россия, сша, черное море, совет федерации рф, рэу имени г. в. плеханова, григорий карасин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Мария Захарова, Россия, США, Черное море, Совет Федерации РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Григорий Карасин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Захарова раскрыла некоторые детали переговоров в Эр-Рияде

Захарова: переговоры в Эр-Рияде проходят полностью за закрытыми дверями

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Переговоры между экспертными группами РФ и США в Эр-Рияде по черноморской инициативе проходят полностью за закрытыми дверьми, не было даже протокольной съемки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они проходят по-настоящему за закрытыми дверьми, это означает, что даже протокольной съемки начала переговоров не было", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Вчера, 15:40
 
Мария ЗахароваРоссияСШАЧерное мореСовет Федерации РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаГригорий КарасинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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