Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 24.03.2025 (обновлено: 16:05 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде
От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:40:00+03:00
2025-03-24T16:05:00+03:00
мария захарова
россия
сша
рэу имени г. в. плеханова
григорий карасин
владимир путин
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_0:463:2818:2048_1920x0_80_0_0_4b29bbc4693b169acf9582a4a0378b4a.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров.Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
https://ria.ru/20250324/dugin-2006968128.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770268208_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_b0c9b8fcaa32609f87605dde3e869b46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мария захарова, россия, сша, рэу имени г. в. плеханова, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Мария Захарова, Россия, США, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Григорий Карасин, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде

Захарова заявила, что от переговоров США и России не нужно ждать прорывов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров.
Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.
Философ, политолог, социолог, общественный деятель Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Дугин раскрыл значение переговоров России и США в Эр-Рияде
Вчера, 14:57
 
Мария ЗахароваРоссияСШАРЭУ имени Г. В. ПлехановаГригорий КарасинВладимир ПутинСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала