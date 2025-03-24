https://ria.ru/20250324/zakharova-2006983082.html

Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде

Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 24.03.2025

Захарова прокомментировала переговоры России и США в Эр-Рияде

От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:40:00+03:00

2025-03-24T15:40:00+03:00

2025-03-24T16:05:00+03:00

мария захарова

россия

сша

рэу имени г. в. плеханова

григорий карасин

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. От идущих в Эр-Рияде переговоров США и России нужно не столько ждать прорывов, сколько понимать, что работа идёт по ряду направлений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, это переговоры, которые проходят за закрытыми дверями. Конечно, нужно не столько ждать каких-то прорывов, сколько понимать, что работа идёт по нескольким направлениям. Это одно из них", - сказала Захарова, выступая в РЭУ имени Плеханова и отвечая на вопрос о возможных результатах переговоров.Она также добавила, что нужно помнить определенные Россией цели и задачи в рамках СВО.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде, РФ на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидается, что переговоры главным образом будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом в Кремле ранее не исключили, что помимо Черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде могут обсуждаться и другие аспекты, связанные с украинским урегулированием.

https://ria.ru/20250324/dugin-2006968128.html

россия

сша

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мария захарова, россия, сша, рэу имени г. в. плеханова, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)