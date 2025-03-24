https://ria.ru/20250324/yaroslavl-2007024905.html
В Ярославль поставили по нацпроекту 47 новых трамваев
В Ярославль поставили по нацпроекту 47 новых трамваев - РИА Новости, 24.03.2025
В Ярославль поставили по нацпроекту 47 новых трамваев
Сорок семь новых трамваев поставлены в Ярославль в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:51:00+03:00
2025-03-24T17:51:00+03:00
2025-03-24T18:24:00+03:00
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Сорок семь новых трамваев поставлены в Ярославль в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "Завершена поставка новых трамваев по национальному проекту "Безопасные качественные дороги": 47 современных низкопольных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода уже в Ярославле", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, обновление трамвайного парка является частью масштабной работы по созданию современной системы электротранспорта в Ярославле. "По концессионному соглашению уже заменили более 10 километров путей, установили 10 остановочных комплексов и обновили контактную сеть. Продолжаются ремонт переездов и строительство диспетчерского центра", - подчеркнул глава региона. По данным областного правительства, вагоны оформлены в фирменных цветах ярославского транспорта, оснащены системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системами аудиоинформирования пассажиров и многим другим. Место вагоновожатых оборудовано современными системами для более удобной и эффективной работы. Гендиректор ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павел Копырин, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, подчеркнул, что все новоприбывшие вагоны обязательно проходят обкатку. "Прежде чем выйти на маршрут и начать перевозку пассажиров, каждый вагон должен проехать не менее 50 километров. Это необходимо для проверки всех его систем и для своевременного выявления и устранения потенциальных неисправностей. 27 вагонов, поступивших в прошлые годы, также прошли эту процедуру и готовы к работе", – рассказал Копырин. Сообщается, что работа по модернизации трамвайного сообщения в Ярославле ведётся правительством области в рамках концессионного соглашения с компанией "Мовиста регионы Ярославль". Оно предусматривает, в частности, обновление более 45 километров трамвайных путей.
https://ria.ru/20250317/evraev-2005589613.html
https://ria.ru/20250315/shkolniki-2005212089.html
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ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
В Ярославль поставили по нацпроекту 47 новых трамваев
Евраев: в Ярославль поставили 47 новых трамваев в рамках нацпроекта
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Сорок семь новых трамваев поставлены в Ярославль в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"Завершена поставка новых трамваев по национальному проекту "Безопасные качественные дороги": 47 современных низкопольных вагонов производства Усть-Катавского вагоностроительного завода уже в Ярославле", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, обновление трамвайного парка является частью масштабной работы по созданию современной системы электротранспорта в Ярославле.
"По концессионному соглашению уже заменили более 10 километров путей, установили 10 остановочных комплексов и обновили контактную сеть. Продолжаются ремонт переездов и строительство диспетчерского центра", - подчеркнул глава региона.
По данным областного правительства, вагоны оформлены в фирменных цветах ярославского транспорта, оснащены системой климат-контроля, медиапанелями, валидаторами для безналичной оплаты, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системами аудиоинформирования пассажиров и многим другим. Место вагоновожатых оборудовано современными системами для более удобной и эффективной работы.
Гендиректор ООО "Мовиста регионы Ярославль" Павел Копырин, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона, подчеркнул, что все новоприбывшие вагоны обязательно проходят обкатку.
"Прежде чем выйти на маршрут и начать перевозку пассажиров, каждый вагон должен проехать не менее 50 километров. Это необходимо для проверки всех его систем и для своевременного выявления и устранения потенциальных неисправностей. 27 вагонов, поступивших в прошлые годы, также прошли эту процедуру и готовы к работе", – рассказал Копырин.
Сообщается, что работа по модернизации трамвайного сообщения в Ярославле ведётся правительством области в рамках концессионного соглашения с компанией "Мовиста регионы Ярославль". Оно предусматривает, в частности, обновление более 45 километров трамвайных путей.