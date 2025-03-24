https://ria.ru/20250324/vtb-2007027133.html

ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров

ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров - РИА Новости, 24.03.2025

ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров

ВТБ начинает прием анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА), сообщает банк. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:57:00+03:00

2025-03-24T17:57:00+03:00

2025-03-24T17:58:00+03:00

втб (банк)

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВТБ начинает прием анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА), сообщает банк. Процедура выборов в КСА проводится в связи с истечением 4-летнего срока полномочий действующего состава совета. Выдвинуть свою кандидатуру может любой акционер банка в возрасте от 21 года при условии владения акциями по состоянию на 1 марта 2025 года. Голосование пройдет в несколько этапов. Прием анкет акционеров, желающих войти в новый состав КСА, будет проходить с 24 марта по 24 апреля. С 25 апреля по 12 мая жюри в составе независимых экспертов рынка и представителей ВТБ проанализирует заявки и сформирует шорт-лист кандидатов в составе 45 человек, который будет объявлен 13 мая. С 14 мая по 26 июня акционеры банка смогут принять участие в голосовании за кандидатов. Его итоги будут объявлены 27 июня - в новый состав КСА войдут 12 избранных членов. "За последний год число акционеров-физических лиц ВТБ увеличилось на 20% и превысило 1 млн человек. Консультационный совет – неотъемлемая часть прозрачного корпоративного управления, диалога менеджмента с миноритариями. Он позволяет нам посмотреть на банк со стороны, а акционерам – привнести идеи в части стратегического и финансового планирования, повышения качества сервиса, развития технологий, управления рисками... В новом составе ждем появления активных людей, готовых способствовать развитию банка", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.

https://ria.ru/20250324/vtb-2006860790.html

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втб (банк), экономика