Рейтинг@Mail.ru
ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:57 24.03.2025 (обновлено: 17:58 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vtb-2007027133.html
ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров
ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров - РИА Новости, 24.03.2025
ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров
ВТБ начинает прием анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА), сообщает банк. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:57:00+03:00
2025-03-24T17:58:00+03:00
втб (банк)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВТБ начинает прием анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА), сообщает банк. Процедура выборов в КСА проводится в связи с истечением 4-летнего срока полномочий действующего состава совета. Выдвинуть свою кандидатуру может любой акционер банка в возрасте от 21 года при условии владения акциями по состоянию на 1 марта 2025 года. Голосование пройдет в несколько этапов. Прием анкет акционеров, желающих войти в новый состав КСА, будет проходить с 24 марта по 24 апреля. С 25 апреля по 12 мая жюри в составе независимых экспертов рынка и представителей ВТБ проанализирует заявки и сформирует шорт-лист кандидатов в составе 45 человек, который будет объявлен 13 мая. С 14 мая по 26 июня акционеры банка смогут принять участие в голосовании за кандидатов. Его итоги будут объявлены 27 июня - в новый состав КСА войдут 12 избранных членов. "За последний год число акционеров-физических лиц ВТБ увеличилось на 20% и превысило 1 млн человек. Консультационный совет – неотъемлемая часть прозрачного корпоративного управления, диалога менеджмента с миноритариями. Он позволяет нам посмотреть на банк со стороны, а акционерам – привнести идеи в части стратегического и финансового планирования, повышения качества сервиса, развития технологий, управления рисками... В новом составе ждем появления активных людей, готовых способствовать развитию банка", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
https://ria.ru/20250324/vtb-2006860790.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_4d908ebfb9b6ff73531b56acc6346306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), экономика
ВТБ (банк), Экономика
ВТБ обновляет состав Консультационного совета акционеров

ВТБ начал прием анкет акционеров на выборы Консультационного совета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. ВТБ начинает прием анкет акционеров для участия в выборах нового состава Консультационного совета акционеров (КСА), сообщает банк.
Процедура выборов в КСА проводится в связи с истечением 4-летнего срока полномочий действующего состава совета. Выдвинуть свою кандидатуру может любой акционер банка в возрасте от 21 года при условии владения акциями по состоянию на 1 марта 2025 года.
Голосование пройдет в несколько этапов. Прием анкет акционеров, желающих войти в новый состав КСА, будет проходить с 24 марта по 24 апреля. С 25 апреля по 12 мая жюри в составе независимых экспертов рынка и представителей ВТБ проанализирует заявки и сформирует шорт-лист кандидатов в составе 45 человек, который будет объявлен 13 мая. С 14 мая по 26 июня акционеры банка смогут принять участие в голосовании за кандидатов. Его итоги будут объявлены 27 июня - в новый состав КСА войдут 12 избранных членов.
"За последний год число акционеров-физических лиц ВТБ увеличилось на 20% и превысило 1 млн человек. Консультационный совет – неотъемлемая часть прозрачного корпоративного управления, диалога менеджмента с миноритариями. Он позволяет нам посмотреть на банк со стороны, а акционерам – привнести идеи в части стратегического и финансового планирования, повышения качества сервиса, развития технологий, управления рисками... В новом составе ждем появления активных людей, готовых способствовать развитию банка", – приводится в сообщении комментарий первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ВТБ раскрыл новую схему мошенничества с использованием банковских карт
Вчера, 08:18
 
ВТБ (банк)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала