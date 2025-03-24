https://ria.ru/20250324/vsu-2007018286.html
ВСУ атаковали Кременную при помощи беспилотников
ВСУ атаковали Кременную при помощи беспилотников - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ атаковали Кременную при помощи беспилотников
Украинские войска на минувших выходных атаковали город Кременная в ЛНР при помощи беспилотников, удары пришлись по районам многоэтажной застройки, пострадали... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:26:00+03:00
2025-03-24T17:26:00+03:00
2025-03-24T17:26:00+03:00
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска на минувших выходных атаковали город Кременная в ЛНР при помощи беспилотников, удары пришлись по районам многоэтажной застройки, пострадали два мирных жителя, сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров в Telegram-канале."На минувших выходных прифронтовая Кременная снова подверглась атакам БПЛА и обстрелам со стороны укровермахта", - говорится в сообщении.По его информации, прилеты пришлись в районах многоэтажной застройки, два человека получили ранения. Кроме того, разрушены гаражи, уничтожены гражданские автомобили, а также повреждены остекления жилых домов. "Кременная живёт и борется! Есть большие планы по восстановлению города и района. И они обязательно все будут осуществлены! Как только последний фашист будет изгнан с нашей земли!" - добавил Юров.
https://ria.ru/20250320/vsu-2006231722.html
кременная
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кременная, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика
ВСУ атаковали Кременную при помощи беспилотников
Депутат Юров: при атаке дронов ВСУ по Кременной пострадали два мирных жителя