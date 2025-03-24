https://ria.ru/20250324/voennye-2006930431.html

ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов на Украине

ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов на Украине - РИА Новости, 24.03.2025

ВС России нанесли поражение инфраструктуре аэродромов на Украине

Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:17:00+03:00

2025-03-24T13:17:00+03:00

2025-03-24T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 227 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48312 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22471 танк и других боевых бронированных машин, 1530 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22946 орудий полевой артиллерии и минометов, 33323 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша