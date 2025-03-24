https://ria.ru/20250324/voenkor-2007063968.html

Гендиректор "Известий" прокомментировал гибель военкора Федорчака

Гендиректор "Известий" прокомментировал гибель военкора Федорчака - РИА Новости, 24.03.2025

Гендиректор "Известий" прокомментировал гибель военкора Федорчака

Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, комментируя гибель военного корреспондента издания Александра Федорчака, выразил уверенность, что виновные в РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T21:34:00+03:00

2025-03-24T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, комментируя гибель военного корреспондента издания Александра Федорчака, выразил уверенность, что виновные в смерти журналиста "совсем скоро понесут справедливое наказание". "Наш противник продолжает целенаправленно бить по журналистам, которые делают свою работу и выполняют свой долг. Несмотря ни на какие договоренности, заявления, бьют исподтишка по тем, кто не может ответить встречным огнем. Но мы уверены, что те, кто это сделал, совсем скоро понесут справедливое наказание. Мы со своей стороны все для этого сделаем", - приводит пресс-служба слова Тюлина. Он также совместно с коллективом "Известий" выразил глубокие соболезнования родным и близким Федорчака, отметив, что гибель журналиста стала страшной потерей для коллектива. "Саша был молодой, талантливый журналист, у которого впереди должно было быть еще много сюжетов, много достижений, целая жизнь. Особенно горько, когда погибают такие молодые ребята, которые столько не успели сделать", - приводит пресс-служба слова генерального директора. Корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в понедельник в зоне проведения спецоперации, журналист работал в Харьковской области на купянском направлении, его последний репортаж был снят накануне. Подробности произошедшего уточняются.

https://ria.ru/20250324/zhurnalist-2007060982.html

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