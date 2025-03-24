https://ria.ru/20250324/vladivostok-2006847642.html

Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер

Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер - РИА Новости, 24.03.2025

Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер

Сильный ветер, а также большая площадь горения и высокая температура осложняли процесс тушения пожара на стоянке во Владивостоке, где в результате поджога... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T04:06:00+03:00

2025-03-24T04:06:00+03:00

2025-03-24T06:51:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006879727_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_7b8f0be78de2d2ae323ed2778b9fa6a9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Сильный ветер, а также большая площадь горения и высокая температура осложняли процесс тушения пожара на стоянке во Владивостоке, где в результате поджога сгорели 22 автомобиля, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается. Прокуратура региона сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба). "Большая площадь горения, высокая температура, и сильный ветер осложняли процесс тушения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 5.27 (22.27 мск), в 5.34 (22.34 мск) пожарные МЧС России уже работали на месте. В 6.38 (23.38 мск) пожар локализовали, в 8.01 (1.00 мск) возгорание было ликвидировано.

https://ria.ru/20250324/pozhar-2006842311.html

https://ria.ru/20250308/primore-2003783845.html

россия

владивосток

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)