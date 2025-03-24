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Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер - РИА Новости, 24.03.2025
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04:06 24.03.2025 (обновлено: 06:51 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/vladivostok-2006847642.html
Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер
Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер - РИА Новости, 24.03.2025
Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер
Сильный ветер, а также большая площадь горения и высокая температура осложняли процесс тушения пожара на стоянке во Владивостоке, где в результате поджога... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T04:06:00+03:00
2025-03-24T06:51:00+03:00
происшествия
россия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Сильный ветер, а также большая площадь горения и высокая температура осложняли процесс тушения пожара на стоянке во Владивостоке, где в результате поджога сгорели 22 автомобиля, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается. Прокуратура региона сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба). "Большая площадь горения, высокая температура, и сильный ветер осложняли процесс тушения", - говорится в сообщении. Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 5.27 (22.27 мск), в 5.34 (22.34 мск) пожарные МЧС России уже работали на месте. В 6.38 (23.38 мск) пожар локализовали, в 8.01 (1.00 мск) возгорание было ликвидировано.
https://ria.ru/20250324/pozhar-2006842311.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Тушение пожара на стоянке во Владивостоке осложнял ветер

МЧС: сильный ветер осложнял тушение пожара на стоянке во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мар – РИА Новости. Сильный ветер, а также большая площадь горения и высокая температура осложняли процесс тушения пожара на стоянке во Владивостоке, где в результате поджога сгорели 22 автомобиля, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю.
Ранее в ГУМЧС РФ по Приморскому краю сообщили, что на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке произошло возгорание автомашин, огнем уничтожены более 20 автомобилей. Пожар ликвидировали на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливается. Прокуратура региона сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба).
Ликвидация пожара на Центральном рынке в Великом Новгороде. 24 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Пожар на центральном рынке в Великом Новгороде локализовали
Вчера, 02:10
"Большая площадь горения, высокая температура, и сильный ветер осложняли процесс тушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в 5.27 (22.27 мск), в 5.34 (22.34 мск) пожарные МЧС России уже работали на месте. В 6.38 (23.38 мск) пожар локализовали, в 8.01 (1.00 мск) возгорание было ликвидировано.
Поджог автостоянки в Артеме - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
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ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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