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В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином - РИА Новости, 24.03.2025
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15:00 24.03.2025
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В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином - РИА Новости, 24.03.2025
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином
В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:00:00+03:00
2025-03-24T15:00:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
алексей сазанов
почта россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Нужна позиция правительства, и здесь есть разные точки зрения. Я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого", - ответил Сазанов на вопрос, готово ли правительство вернуться к вопросу обсуждения онлайн-торговли вином.
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россия
москва
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россия, москва, московская область (подмосковье), алексей сазанов, почта россии
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Алексей Сазанов, Почта России
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином

Сазанов: в правительстве РФ нет единой позиции по запуску онлайн-торговли вином

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Продажа вина - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области.
"Нужна позиция правительства, и здесь есть разные точки зрения. Я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого", - ответил Сазанов на вопрос, готово ли правительство вернуться к вопросу обсуждения онлайн-торговли вином.
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РоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Алексей СазановПочта России
 
 
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