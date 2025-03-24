https://ria.ru/20250324/vino-2006969872.html

В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином

В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином - РИА Новости, 24.03.2025

В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином

В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:00:00+03:00

2025-03-24T15:00:00+03:00

2025-03-24T15:00:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

алексей сазанов

почта россии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Нужна позиция правительства, и здесь есть разные точки зрения. Я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого", - ответил Сазанов на вопрос, готово ли правительство вернуться к вопросу обсуждения онлайн-торговли вином.

https://ria.ru/20241018/minfin-1978704902.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье), алексей сазанов, почта россии