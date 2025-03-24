https://ria.ru/20250324/vino-2006969872.html
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином - РИА Новости, 24.03.2025
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином
В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:00:00+03:00
2025-03-24T15:00:00+03:00
2025-03-24T15:00:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
алексей сазанов
почта россии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Нужна позиция правительства, и здесь есть разные точки зрения. Я не обладаю информацией о том, что Минздрав изменил свою позицию. Минздрав против этого", - ответил Сазанов на вопрос, готово ли правительство вернуться к вопросу обсуждения онлайн-торговли вином.
https://ria.ru/20241018/minfin-1978704902.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), алексей сазанов, почта россии
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Алексей Сазанов, Почта России
В Минфине ответили на вопрос о запуске в России онлайн-торговли вином
Сазанов: в правительстве РФ нет единой позиции по запуску онлайн-торговли вином