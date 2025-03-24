https://ria.ru/20250324/ukraina-2006891718.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.03.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:44:00+03:00

2025-03-24T10:44:00+03:00

2025-03-24T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в понедельник в Сумской, Черниговской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Сумской области звучит более часа. В 10.26 мск тревога прозвучала в Черниговской и Полтавской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

в мире, полтавская область, россия, украина, вооруженные силы украины