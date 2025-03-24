https://ria.ru/20250324/ukraina-2006871470.html

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 24.03.2025

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник одно из промышленных... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:58:00+03:00

2025-03-24T09:58:00+03:00

2025-03-24T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник одно из промышленных предприятий Днепропетровской области получило повреждения в результате обстрелов. Согласно сообщению, атаке подвергся Никопольский район. "Повреждены... админздание, промышленное предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире