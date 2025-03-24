В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия
© Фото : ГСЧС УкраиныПожарные тушат пожар в Днепропетровской области
© Фото : ГСЧС Украины
Пожарные тушат пожар в Днепропетровской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает в своем Telegram-канале, что в ночь на понедельник одно из промышленных предприятий Днепропетровской области получило повреждения в результате обстрелов.
Согласно сообщению, атаке подвергся Никопольский район.
"Повреждены... админздание, промышленное предприятие", - написал Лысак, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь.
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