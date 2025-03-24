https://ria.ru/20250324/udary-2006937298.html

Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии

Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 24.03.2025

Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает удары Израиля по Сирии "ненужными", так как они ведут к дальнейшей радикализации в этой стране, что и в итоге... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:40:00+03:00

2025-03-24T13:40:00+03:00

2025-03-24T13:40:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает удары Израиля по Сирии "ненужными", так как они ведут к дальнейшей радикализации в этой стране, что и в итоге может негативно сказаться и на израильской безопасности. "Мы обсуждали эти действия Израиля. Считаем их ненужными, так как сейчас Сирия не нападает на Израиль. Это приводит к дальнейшей радикализации, что выливается против Израиля. Мы бы не хотели этого видеть, так как безопасность Израиля важна для нас", - сказала Каллас в ходе визита в Израиль на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии. После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.

https://ria.ru/20250323/mid-2006824383.html

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в мире, израиль, сирия, пальмира, кайя каллас, еврокомиссия