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Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии
Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 24.03.2025
Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает удары Израиля по Сирии "ненужными", так как они ведут к дальнейшей радикализации в этой стране, что и в итоге... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:40:00+03:00
2025-03-24T13:40:00+03:00
2025-03-24T13:40:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает удары Израиля по Сирии "ненужными", так как они ведут к дальнейшей радикализации в этой стране, что и в итоге может негативно сказаться и на израильской безопасности. "Мы обсуждали эти действия Израиля. Считаем их ненужными, так как сейчас Сирия не нападает на Израиль. Это приводит к дальнейшей радикализации, что выливается против Израиля. Мы бы не хотели этого видеть, так как безопасность Израиля важна для нас", - сказала Каллас в ходе визита в Израиль на пресс-конференции, которую транслировала пресс-служба Еврокомиссии. После смены власти в Дамаске в начале декабря прошлого года израильская армия начала наносить удары по военным объектам бывшей сирийской армии. Массированным ударам подвергались склады с оружием, военные аэродромы и системы ПВО, расположенные в разных провинциях Сирии. В пятницу ударам израильской авиации подверглись военный аэродром в Пальмире и база ВВС САР Т-4, расположенная между Пальмирой и Хомсом.
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в мире, израиль, сирия, пальмира, кайя каллас, еврокомиссия
В мире, Израиль, Сирия, Пальмира, Кайя Каллас, Еврокомиссия
Каллас раскритиковала удары Израиля по Сирии
Каллас: удары по Сирии могут навредить самому Израилю