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Источник раскрыл позицию Турции по участию в Черноморской инициативе - РИА Новости, 24.03.2025
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12:03 24.03.2025 (обновлено: 12:20 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/uchastie-2006910460.html
Источник раскрыл позицию Турции по участию в Черноморской инициативе
Источник раскрыл позицию Турции по участию в Черноморской инициативе - РИА Новости, 24.03.2025
Источник раскрыл позицию Турции по участию в Черноморской инициативе
Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:03:00+03:00
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.В Саудовской Аравии в понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что российская делегация прибыла на место переговоров с группой экспертов от США в саудовском Эр-Рияде, они пройдут в одном из отелей. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа."Для этого (участия Турции в процессе - ред.). необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить",- заявил собеседник агентства на вопрос о вероятном участии Турции в переговорном процессе.
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турция, сша, россия, в мире, владимир путин, дональд трамп
Турция, США, Россия, В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп
Источник раскрыл позицию Турции по участию в Черноморской инициативе

В Анкаре ожидают деталей по встрече США и РФ на тему Черноморской инициативы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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АНКАРА, 24 мар - РИА Новости. Вероятное участие Турции в переговорах по черноморской инициативе прояснится после встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
В Саудовской Аравии в понедельник стартовал новый этап российско-американских переговоров, сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на своего корреспондента. Ранее корреспондент РИА Новости передал, что российская делегация прибыла на место переговоров с группой экспертов от США в саудовском Эр-Рияде, они пройдут в одном из отелей. Экспертная встреча "технических команд" России и США состоится в понедельник в саудовском Эр-Рияде, как ожидается, переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Для этого (участия Турции в процессе - ред.). необходимо прояснение деталей. Наверняка по итогам встречи Эр-Рияде картина прояснится. Пока рано об этом говорить",- заявил собеседник агентства на вопрос о вероятном участии Турции в переговорном процессе.
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Эр-Рияде пройдет встреча по черноморской инициативе
Вчера, 00:19
 
ТурцияСШАРоссияВ миреВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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