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Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту - РИА Новости, 24.03.2025
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10:42 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/tyumenivanovo-2006890656.html
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту - РИА Новости, 24.03.2025
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии.
2025-03-24T10:42:00+03:00
2025-03-24T10:42:00+03:00
освобождение
освобождение. путь к победе
тюмень
иваново
тюменский государственный университет
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Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии. Направляли их и в Иваново – город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты – это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.
audio/mpeg
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии. Направляли их и в Иваново – город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты – это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.
audio/mpeg
Направляли раненых и в Иваново — город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты — это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода старшему преподавателю кафедры истории Тюменского государственного университета Ирине Хажеевой и заведующему кафедрой истории России ИвГУ Владимиру Околотину.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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освобождение. путь к победе, тюмень, иваново, аудио, тюменский государственный университет
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе, Тюмень, Иваново, Тюменский государственный университет
Освобождение

Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту

Освобождение
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Вчера, 10:42
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Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии.
Направляли раненых и в Иваново — город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты — это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода старшему преподавателю кафедры истории Тюменского государственного университета Ирине Хажеевой и заведующему кафедрой истории России ИвГУ Владимиру Околотину.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
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