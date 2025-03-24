https://ria.ru/20250324/tyumenivanovo-2006890656.html
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту - РИА Новости, 24.03.2025
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии.
2025-03-24T10:42:00+03:00
2025-03-24T10:42:00+03:00
2025-03-24T10:42:00+03:00
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освобождение. путь к победе
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Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии.
Направляли их и в Иваново – город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты – это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.
audio/mpeg
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии.
Направляли их и в Иваново – город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты – это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.
audio/mpeg
Направляли раненых и в Иваново — город, который по числу коек был четвертым по стране. Производство там быстро перевели на военные рельсы. Военная форма, бельё, вата, марля, парусина для обтяжки крыльев и парашюты — это лишь часть того, что выпускали ивановские заводы.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода старшему преподавателю кафедры истории Тюменского государственного университета Ирине Хажеевой и заведующему кафедрой истории России ИвГУ Владимиру Околотину.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Освобождение, Освобождение. Путь к Победе, Тюмень, Иваново, Тюменский государственный университет
Освобождение. Тюмень и Иваново. Как тыл лечил, спасал и помогал фронту
Тюмень, провинциальный город с населением в семьдесят тысяч человек, стала одним из главных тыловых центров. Она предоставляла кров для эвакуированных жителей с оккупированных нацистами территорий, сюда же отовсюду приезжали раненые бойцы Красной армии.