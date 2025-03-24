https://ria.ru/20250324/turtsiya-2006898435.html

Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов

Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов - РИА Новости, 24.03.2025

Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов

Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов. РИА Новости, 24.03.2025

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СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов."Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе", — заявило руководство провинции.В сообщении не указано, как будут оценивать потенциал участия в протестах. К утру понедельника на дорогах города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, изменений в обеспечении безопасности не замечено.Губернатора провинции Стамбул назначает президент Турции, сейчас эту должность занимает член правящей Партии справедливости и развития Давут Гюль, а мэра города выбирают его жители.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.

https://ria.ru/20250323/mer-2006829013.html

https://ria.ru/20250323/sistema-2006787725.html

https://ria.ru/20250323/turtsiya-2006812566.html

стамбул

турция

северный кипр

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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, северный кипр