Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов

СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов."Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе", — заявило руководство провинции.В сообщении не указано, как будут оценивать потенциал участия в протестах. К утру понедельника на дорогах города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, изменений в обеспечении безопасности не замечено.Губернатора провинции Стамбул назначает президент Турции, сейчас эту должность занимает член правящей Партии справедливости и развития Давут Гюль, а мэра города выбирают его жители.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов.
"Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе", — заявило руководство провинции.
В сообщении не указано, как будут оценивать потенциал участия в протестах. К утру понедельника на дорогах города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, изменений в обеспечении безопасности не замечено.
Губернатора провинции Стамбул назначает президент Турции, сейчас эту должность занимает член правящей Партии справедливости и развития Давут Гюль, а мэра города выбирают его жители.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.
Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.
Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Стамбульский университет, со своей стороны, аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием.
Имамоглу — единственный кандидат на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР), он считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
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