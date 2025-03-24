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Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов - РИА Новости, 24.03.2025
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11:11 24.03.2025 (обновлено: 13:51 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/turtsiya-2006898435.html
Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов
Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов - РИА Новости, 24.03.2025
Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов
Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов. РИА Новости, 24.03.2025
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СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов."Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе", — заявило руководство провинции.В сообщении не указано, как будут оценивать потенциал участия в протестах. К утру понедельника на дорогах города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, изменений в обеспечении безопасности не замечено.Губернатора провинции Стамбул назначает президент Турции, сейчас эту должность занимает член правящей Партии справедливости и развития Давут Гюль, а мэра города выбирают его жители.Дело мэра СтамбулаИмамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.Стамбульский университет, со своей стороны, аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием.Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
https://ria.ru/20250323/mer-2006829013.html
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в мире, стамбул, турция, экрем имамоглу, северный кипр
В мире, Стамбул, Турция, Экрем Имамоглу, Северный Кипр
Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за протестов

В Стамбуле ограничили въезд и выезд из-за протестов после ареста Имамоглу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Сотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудники полиции во время акции в поддержку арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу
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СТАМБУЛ, 24 мар — РИА Новости. Власти провинции Стамбул ограничили въезд и выезд из-за продолжающихся в городе протестов.
"Будет запрещен въезд и выезд в и из провинции Стамбул для индивидуальных лиц, групп и автомобилей, которые могут принять участие в незаконных акциях поодиночке или вместе", — заявило руководство провинции.
Экрем Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Арестованный мэр Стамбула набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз
23 марта, 22:17
В сообщении не указано, как будут оценивать потенциал участия в протестах. К утру понедельника на дорогах города, по наблюдениям корреспондента РИА Новости, изменений в обеспечении безопасности не замечено.
Губернатора провинции Стамбул назначает президент Турции, сейчас эту должность занимает член правящей Партии справедливости и развития Давут Гюль, а мэра города выбирают его жители.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу
© Getty Images / Chris McGrath

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

Акция протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу в Стамбуле

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: полиция во время акции протеста.

Полиция во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9
© AP Photo / Khalil Hamra

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

Сотрудники полиции во время акции протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9
© Getty Images / dia images

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

Акция протеста у здания полицейского управления Ватан в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9
© Getty Images / Chris McGrath

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

Пожарные машины проезжают через полицейское заграждение во время акции протеста протеста против задержания оппозиционного мэра Экрема Имамоглу у здания столичного муниципалитета Стамбула

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9
© AP Photo / Emrah Gurel

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9

Главная прокуратура Стамбула сообщила 19 марта о задержании мэра Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством и подкупом.

© Getty Images / Chris McGrath
1 из 9

Акции протеста против задержания оппозиционного мэра прошли в Анкаре и Стамбуле.

© AP Photo / Khalil Hamra
2 из 9

На фото: полиция во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
3 из 9

Глава МВД Турции Али Ерликая призвал участников акций протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу не "поддаваться провокаторам".

© AP Photo / Khalil Hamra
4 из 9

Лидер крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель неоднократно призывал полицию и власти города отказаться от применения перцовых баллончиков против протестующих.

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 9

На фото: сотрудники полиции во время акции протеста.

© AP Photo / Emrah Gurel
6 из 9

Во время акции участники несколько раз просили скорую помощь.

© Getty Images / dia images
7 из 9

Администрация президента Турции, в свою очередь, опровергла сообщения ряда СМИ о якобы применении полицией резиновых пуль на акциях протеста в стране.

© Getty Images / Chris McGrath
8 из 9

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 9

Дело мэра Стамбула

Имамоглу задержали 19 марта по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Политик в течение пяти часов давал показания во Дворце правосудия и, как сообщают СМИ, отверг обвинения в связях с террористами и подверг критике метод своего задержания. В воскресенье его арестовали и временно отстранили от исполнения обязанностей.
Стамбульский университет, со своей стороны, аннулировал диплом Имамоглу. Это произошло после запроса Генпрокуратуры страны: ведомство заподозрило, что при переводе мэра из вуза на Северном Кипре в Стамбул были допущены некоторые нарушения, поскольку Турция в те годы официально не признавала учебное заведение на острове.
Аннулирование диплома препятствует выдвижению градоначальника на пост президента, потому что турецкая конституция позволяет баллотироваться на должность главы государства только лицам с полным высшим образованием.
Акция протеста в Стамбуле после задержания мэра Экрема Имамоглу - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Мэр Анкары раскритиковал судебную систему Турции после ареста Имамоглу
23 марта, 15:45

Имамоглу — единственный кандидат на праймериз от оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР), он считается главным противником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, в свою очередь, обвинил оппозицию в попытках политического давления на полицию и правосудие, а также подчеркнул, что у правительства нет времени на перепалки, поскольку оно занято решением государственных проблем.
Задержание Имамоглу спровоцировало массовые акции протеста, которые уже несколько дней проходят в крупнейших городах Турции — Анкаре, Стамбуле и Измире, несмотря на запрет властей проводить митинги и демонстрации до 27 марта.
Турецкий флаг - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
В Турции опровергли слухи о назначении доверенного лица в мэрию Стамбула
23 марта, 19:18
 
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