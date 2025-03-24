https://ria.ru/20250324/trutnev-2006853964.html

Трутнев поручил обеспечить безопасность массовых мероприятий в ДФО

Трутнев поручил обеспечить безопасность массовых мероприятий в ДФО - РИА Новости, 24.03.2025

Трутнев поручил обеспечить безопасность массовых мероприятий в ДФО

Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока и силовым структурам крайне серьезно отнестись к вопросу... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T06:15:00+03:00

2025-03-24T06:15:00+03:00

2025-03-24T06:15:00+03:00

общество

россия

дальний восток

юрий трутнев

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов Дальнего Востока и силовым структурам крайне серьезно отнестись к вопросу обеспечения безопасности массовых мероприятий в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Трутнев с участием глав регионов Дальнего Востока провел заседание совета Дальневосточного федерального округа. В повестку мероприятия, по информации пресс-службы аппарата полпредства, вошли, в том числе, вопросы подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "В рамках празднования 80-летия Победы в округе у нас запланировано порядка 450 различных мероприятий, в том числе пять мероприятий пройдут за рубежом. Во всех регионах намечено проведение парадов Победы. Важно также обеспечить безопасность проведения массовых мероприятий. Я прошу всех губернаторов, представителей силовых структур к этому вопросу отнестись крайне серьезно", – приводятся в сообщении слова Трутнева. Вице-премьер отметил, что приближающаяся дата особая для всей России, поскольку нет ни одной семьи, кого бы не затронула та война, а значимость Победы в Великой Отечественной войне для судьбы России трудно переоценить. "Сейчас предпринимаются попытки фальсифицировать историю, уменьшить значимость подвига наших предков. Важная задача для нас – чтобы подрастающее поколение знало и помнило историю своей страны, своего родного региона. Главой государства этот год также объявлен Годом защитника Отечества. Сейчас наши ребята героически и самоотверженно, как и их отцы, и деды, защищают свою Родину, свои семьи", - добавил Трутнев.

https://ria.ru/20250320/putin-2006260736.html

https://ria.ru/20250321/osvobozhdenie--2005770476.html

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

общество, россия, дальний восток, юрий трутнев