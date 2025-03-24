https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html

На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа

На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа - РИА Новости, 24.03.2025

На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа

ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:32:00+03:00

2025-03-24T13:32:00+03:00

2025-03-24T13:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Брюссель и Лондон хотят сорвать мирные планы президента США Дональда Трампа по Украине, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации. Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html

https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006897680.html

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в мире, украина, лондон, дональд трамп, евросоюз, нато