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На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/tramp-2006934971.html
На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа
На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа - РИА Новости, 24.03.2025
На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа
ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:32:00+03:00
2025-03-24T13:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
лондон
дональд трамп
евросоюз
нато
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Брюссель и Лондон хотят сорвать мирные планы президента США Дональда Трампа по Украине, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз."ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации. Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250324/ukraina-2006872076.html
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в мире, украина, лондон, дональд трамп, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Лондон, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа

Журналист Боуз: ЕС и Британия хотят сорвать мирные планы Трампа по Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Брюссель и Лондон хотят сорвать мирные планы президента США Дональда Трампа по Украине, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

"ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации.
Немецкие военнослужащие загружают танк Leopard 2 на железнодорожной станции - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
В Германии сообщили Украине плохие новости о помощи от ЕС
Вчера, 09:58
Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛондонДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
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