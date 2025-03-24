На Западе раскрыли, что задумал ЕС в отношении Трампа
Журналист Боуз: ЕС и Британия хотят сорвать мирные планы Трампа по Украине
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Брюссель и Лондон хотят сорвать мирные планы президента США Дональда Трампа по Украине, написал в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.
"ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации.
"ЕС и Великобритания намерены испортить жизнь его администрации, его мирным планам и его попыткам реформировать НАТО", — говорится в публикации.
Президент Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить атаки такого рода. Уже на следующий день в Минобороны сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа направил беспилотники на нефтебазу в Краснодарском крае. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, со стороны Украины взаимности по прекращению ударов нет.