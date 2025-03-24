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Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы - РИА Новости, 24.03.2025
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Надежные люди
 
17:05 24.03.2025 (обновлено: 17:22 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html
Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы
Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы - РИА Новости, 24.03.2025
Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы
Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области собрал клюкву на болотах региона, чтобы приготовить джем для бойцов СВО, сообщил... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T17:05:00+03:00
2025-03-24T17:22:00+03:00
надежные люди
новгородская область
сво
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области собрал клюкву на болотах региона, чтобы приготовить джем для бойцов СВО, сообщил председатель комитета Дмитрий Графов. "Дары земли Новгородской для наших ребят. Сбор клюквы в марте – это как пытаться найти подснежники в декабре, скажете вы… Но коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области решил по-другому и в субботу отправился на болота на поиски этой витаминной ягоды. Весь собранный урожай будет переработан и отправлен бойцам в зону СВО", - сообщил Графов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Судя по размещенным фотографиям, часть клюквы уже была переработана в джем в понедельник. По словам Графова, комитет постарается собрать столько ягоды, чтобы её хватило на 500 пластиковых контейнеров с джемом весом 1,3 килограмма.
https://ria.ru/20250324/svo-2006984435.html
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы

Графов: новгородцы приготовят бойцам СВО джем из собранной в регионе клюквы

© Фото : Дмитрий Графов/ВКонтактеКоллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© Фото : Дмитрий Графов/ВКонтакте
Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области собрал клюкву на болотах региона, чтобы приготовить джем для бойцов СВО, сообщил председатель комитета Дмитрий Графов.
"Дары земли Новгородской для наших ребят. Сбор клюквы в марте – это как пытаться найти подснежники в декабре, скажете вы… Но коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области решил по-другому и в субботу отправился на болота на поиски этой витаминной ягоды. Весь собранный урожай будет переработан и отправлен бойцам в зону СВО", - сообщил Графов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Судя по размещенным фотографиям, часть клюквы уже была переработана в джем в понедельник. По словам Графова, комитет постарается собрать столько ягоды, чтобы её хватило на 500 пластиковых контейнеров с джемом весом 1,3 килограмма.
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Надежные людиНовгородская областьСВО
 
 
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