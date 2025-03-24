https://ria.ru/20250324/svo-2007010507.html

Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы

Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы - РИА Новости, 24.03.2025

Новгородцы отправят бойцам СВО джем из свежесобранной в марте клюквы

Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области собрал клюкву на болотах региона, чтобы приготовить джем для бойцов СВО, сообщил... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:05:00+03:00

2025-03-24T17:05:00+03:00

2025-03-24T17:22:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 мар - РИА Новости. Коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области собрал клюкву на болотах региона, чтобы приготовить джем для бойцов СВО, сообщил председатель комитета Дмитрий Графов. "Дары земли Новгородской для наших ребят. Сбор клюквы в марте – это как пытаться найти подснежники в декабре, скажете вы… Но коллектив комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области решил по-другому и в субботу отправился на болота на поиски этой витаминной ягоды. Весь собранный урожай будет переработан и отправлен бойцам в зону СВО", - сообщил Графов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Судя по размещенным фотографиям, часть клюквы уже была переработана в джем в понедельник. По словам Графова, комитет постарается собрать столько ягоды, чтобы её хватило на 500 пластиковых контейнеров с джемом весом 1,3 килограмма.

https://ria.ru/20250324/svo-2006984435.html

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