https://ria.ru/20250324/svo-2006984435.html

Сотрудники мэрии Магадана начали плести маскировочные сети для СВО

Сотрудники мэрии Магадана начали плести маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 24.03.2025

Сотрудники мэрии Магадана начали плести маскировочные сети для СВО

Станок для плетения маскировочных сетей для СВО установили в мэрии Магадана, первую сотрудники муниципалитета уже сплети, сообщила недавно приступившая к своим... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:47:00+03:00

2025-03-24T15:47:00+03:00

2025-03-24T15:47:00+03:00

надежные люди

магадан

сво

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МАГАДАН, 24 мар - РИА Новости. Станок для плетения маскировочных сетей для СВО установили в мэрии Магадана, первую сотрудники муниципалитета уже сплети, сообщила недавно приступившая к своим обязанностям новый мэр города Лариса Поликанова. "На днях приняла решение установить в мэрии станок для плетения маскировочных сетей. В здании работают около двухсот человек. Если прийти раньше минут на пятнадцать на работу или остаться ненадолго после и сплести несколько рядов, это станет большим вкладом в поддержку наших земляков в зоне СВО. Мастер-класс организовали активисты общественной организации "Сети 49"", - написала Поликанова в своем Telegram-канале. Она добавила, что первую большую сеть в мэрии Магадана уже сплели, ее передадут волонтерам для доставки в зону СВО.

https://ria.ru/20250324/svo-2006921098.html

магадан

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магадан, сво