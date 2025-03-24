https://ria.ru/20250324/svo-2006944560.html

Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась

Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась - РИА Новости, 24.03.2025

Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась

Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:01:00+03:00

2025-03-24T14:01:00+03:00

2025-03-24T14:01:00+03:00

смоленская область

россия

смоленская область

василий анохин

сво

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, программа заинтересовала более 250 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 регионов России. Большинство из них – смоляне. Активно также регистрировались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и Чувашской Республики. Почти половина участников — молодежь в возрасте до 35 лет. "Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря такому обучению сможем подготовить компетентных руководителей из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни", — написал Анохин в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20250324/poiskoviki-2006894136.html

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россия, смоленская область, василий анохин, сво