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Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:01:00+03:00
2025-03-24T14:01:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, программа заинтересовала более 250 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 регионов России. Большинство из них – смоляне. Активно также регистрировались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и Чувашской Республики. Почти половина участников — молодежь в возрасте до 35 лет. "Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря такому обучению сможем подготовить компетентных руководителей из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
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россия, смоленская область, василий анохин, сво
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась
Регистрация на "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, идет тестирование
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, программа заинтересовала более 250 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 регионов России. Большинство из них – смоляне. Активно также регистрировались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и Чувашской Республики. Почти половина участников — молодежь в возрасте до 35 лет.
"Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря такому обучению сможем подготовить компетентных руководителей из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни", — написал Анохин в своем телеграм-канале.