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Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась - РИА Новости, 24.03.2025
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Смоленская область
 
14:01 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/svo-2006944560.html
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:01:00+03:00
2025-03-24T14:01:00+03:00
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
сво
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. По его словам, программа заинтересовала более 250 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 регионов России. Большинство из них – смоляне. Активно также регистрировались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и Чувашской Республики. Почти половина участников — молодежь в возрасте до 35 лет. "Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря такому обучению сможем подготовить компетентных руководителей из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
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россия, смоленская область, василий анохин, сво
Смоленская область, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, СВО
Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась

Регистрация на "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, идет тестирование

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Регистрация на программу "Герои СВОего времени. Смоленск" завершилась, участники, направившие заявки с 24 по 26 марта, приступают к онлайн-тестированию, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
По его словам, программа заинтересовала более 250 бойцов и ветеранов специальной военной операции из 15 регионов России. Большинство из них – смоляне. Активно также регистрировались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тюменской областей, Башкортостана и Чувашской Республики. Почти половина участников — молодежь в возрасте до 35 лет.
"Программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – аналог федерального проекта "Время героев", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Благодаря такому обучению сможем подготовить компетентных руководителей из числа участников СВО, помочь им реализовать себя в гражданской жизни", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Смоленская областьРоссияСмоленская областьВасилий АнохинСВО
 
 
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