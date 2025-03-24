Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 24.03.2025 (обновлено: 13:13 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/svo-2006927086.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:06:00+03:00
2025-03-24T13:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
каменка
харьковская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911818_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_6773f3a226b357a9d983a07fcaff7e5f.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
каменка
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003911818_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_59cd4e91c1f9f9634ce51000a9a6c81f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, каменка, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Каменка, Харьковская область, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

ВСУ потеряли более 250 военных в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зона СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, были уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКаменкаХарьковская областьБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала