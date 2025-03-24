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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 24.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:06:00+03:00

2025-03-24T13:06:00+03:00

2025-03-24T13:13:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение шести украинским бригадам, противник потерял более 250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Шийковка, Загоруйковка, Тищенковка, Кондрашовка, Чернещина Харьковской области, Новое, Колодези, Ямполь и Редкодуб Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, были уничтожены четыре автомобиля, три артиллерийских орудия западного производства, в том числе 155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

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вооруженные силы украины, россия, каменка, харьковская область, безопасность