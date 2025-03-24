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В Ульяновской области осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ* - РИА Новости, 24.03.2025
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12:56 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/sud-2006923542.html
В Ульяновской области осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*
В Ульяновской области осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ* - РИА Новости, 24.03.2025
В Ульяновской области осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*
Суд в Ульяновской области приговорил к 3 годам колонии директора одного из местных медучреждений, который, будучи сторонником сатанизма, пропагандировал ЛГБТ*... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T12:56:00+03:00
2025-03-24T12:56:00+03:00
происшествия
россия
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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил к 3 годам колонии директора одного из местных медучреждений, который, будучи сторонником сатанизма, пропагандировал ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России. В августе 2024 года сотрудники силового ведомства пресекли преступную деятельность жителя Ульяновской области, который являлся руководителем одного из медицинских учреждений. Региональное УФСБ России установило, что мужчина, являясь сторонником сатанизма, продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Директор медучреждения вводил людей в заблуждение, формируя у них мнение, что указанный культ необходимо принять для финансового благополучия и карьерного роста. Следователи СУСК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины по части 1 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). "В Инзенском районном суде Ульяновской области огласили приговор в отношении жителя Ульяновской области, директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ ... Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального УФСБ России. Приговор в законную силу не вступил.* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250123/ulyanovsk-1995221786.html
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происшествия, россия, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновская область
В Ульяновской области осудили сатаниста, пропагандирующего ЛГБТ*

В Ульяновской области осудили директора медучреждения, пропагандировавшего ЛГБТ

© РИА Новости / Алексей КуденкоСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Статуя Фемиды . Архивное фото
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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Суд в Ульяновской области приговорил к 3 годам колонии директора одного из местных медучреждений, который, будучи сторонником сатанизма, пропагандировал ЛГБТ* (движение признано в РФ экстремистским и запрещено), сообщили журналистам в пресс-службе регионального УФСБ России.
В августе 2024 года сотрудники силового ведомства пресекли преступную деятельность жителя Ульяновской области, который являлся руководителем одного из медицинских учреждений. Региональное УФСБ России установило, что мужчина, являясь сторонником сатанизма, продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Директор медучреждения вводил людей в заблуждение, формируя у них мнение, что указанный культ необходимо принять для финансового благополучия и карьерного роста.
Следователи СУСК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины по части 1 статьи 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и по части 2 статьи 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).
"В Инзенском районном суде Ульяновской области огласили приговор в отношении жителя Ульяновской области, директора одного из медицинских учреждений, причастного к пропаганде идеологии экстремистского сообщества "Международное общественное движение ЛГБТ*", деятельность которого запрещена на территории РФ ... Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении регионального УФСБ России.
Приговор в законную силу не вступил.
* Сообщество признано экстремистским и запрещено в России.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
На владельца бара в Ульяновске составили протокол за пропаганду ЛГБТ*
23 января, 20:54
 
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