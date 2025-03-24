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В России утвердили стратегию по реализации демографической политики - РИА Новости, 24.03.2025
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10:27 24.03.2025 (обновлено: 11:09 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/strategiya-2006885940.html
В России утвердили стратегию по реализации демографической политики
В России утвердили стратегию по реализации демографической политики - РИА Новости, 24.03.2025
В России утвердили стратегию по реализации демографической политики
В России утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:27:00+03:00
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россия
общество
михаил мишустин
семья
правительство рф
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В России утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста и развития", — сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что власти будут совершенствовать помощь родителям, а также будущим мамам и папам, расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать жилищные условия, качество и доступность медпомощи.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, документ предполагает достижение 13 показателей, среди них:Основные задачи стратегии:Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.
https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html
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россия, общество, михаил мишустин, семья, правительство рф, татьяна голикова
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Семья, Правительство РФ, Татьяна Голикова
В России утвердили стратегию по реализации демографической политики

В РФ утвердили стратегию по реализации демографической политики до 2036 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В России утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста и развития", — сказал премьер.
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Мишустин подчеркнул, что власти будут совершенствовать помощь родителям, а также будущим мамам и папам, расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать жилищные условия, качество и доступность медпомощи.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, документ предполагает достижение 13 показателей, среди них:
  • ожидаемая продолжительность жизни;
  • рост числа многодетных семей и снижение их уровня бедности;
  • суммарный коэффициент рождаемости.
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Основные задачи стратегии:
  • укрепить институт семьи и продвигать традиционные ценности;
  • мотивировать к здоровому образу жизни;
  • создать условия для своевременной профилактики заболеваний;
  • улучшить систему поддержки семей с детьми;
  • укрепить репродуктивное здоровье граждан;
  • выстроить работу по раннему выявлению болезней благодаря диспансеризации и профосмотрам.
Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.
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