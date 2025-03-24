https://ria.ru/20250324/strategiya-2006885940.html

В России утвердили стратегию по реализации демографической политики

В России утвердили стратегию по реализации демографической политики - РИА Новости, 24.03.2025

В России утвердили стратегию по реализации демографической политики

В России утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T10:27:00+03:00

2025-03-24T10:27:00+03:00

2025-03-24T11:09:00+03:00

россия

общество

михаил мишустин

семья

правительство рф

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В России утвердили стратегию по реализации семейной и демографической политики до 2036 года, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами."Правительство утвердило стратегию действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетных семей в России. Она рассчитана до 2036 года, нацелена на решение целого комплекса задач, выполнение которых позволит добиться, чтобы в нашей стране рождались больше малышей, и по всей России создавались бы условия для их роста и развития", — сказал премьер.Мишустин подчеркнул, что власти будут совершенствовать помощь родителям, а также будущим мамам и папам, расширять для них возможности совмещать работу и учебу с рождением и воспитанием детей, улучшать жилищные условия, качество и доступность медпомощи.Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, документ предполагает достижение 13 показателей, среди них:Основные задачи стратегии:Голикова также рассказала о планах развивать государственные сервисы по присмотру и уходу за детьми, группы продленного дня, корпоративную поддержку семей. При вузах заработают Центры поддержки молодых семей, а бизнес начнет применять корпоративный демографический стандарт.

https://ria.ru/20250311/matvienko-2004364708.html

https://ria.ru/20250125/rozhdaemost-1995454204.html

https://ria.ru/20250221/putin-2000888779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, михаил мишустин, семья, правительство рф, татьяна голикова