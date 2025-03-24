https://ria.ru/20250324/ssha-2006999496.html

Источник: США заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

Источник: США заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - РИА Новости, 24.03.2025

Источник: США заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров

Соединенные Штаты Америки в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:33:00+03:00

2025-03-24T16:33:00+03:00

2025-03-24T16:33:00+03:00

экономика

сша

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 24 мар – РИА Новости. Соединенные Штаты Америки в 85-й раз не поддержали предложение 130 членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 85-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что они не поддерживают предложенное решение, и выразили давнюю обеспокоенность по поводу урегулирования споров в ВТО, которые сохраняются между администрациями США. "США заявили, что недавние отчеты экспертной группы… содержат примеры чрезмерного вмешательства этого органа ВТО. США заявили, что для решения этих и других проблем, вызывающих озабоченность США, необходима фундаментальная реформа системы урегулирования споров ВТО. Несмотря на активное участие США, члены ВТО по-прежнему имеют совершенно разные взгляды на роль системы урегулирования споров ВТО в современном мире и на необходимые реформы. США заявили, что они подумают о том, в какой степени возможно создание такой реформированной системы урегулирования споров ВТО", - заключил источник. В марте 2024 года члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.

https://ria.ru/20241012/ssha-1977707566.html

https://ria.ru/20250324/defolt-2006948901.html

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экономика, сша, всемирная торговая организация (вто)