https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2007034460.html

Спецоперация, 24 марта: ВСУ продолжают бить по объектам энергетики России

Спецоперация, 24 марта: ВСУ продолжают бить по объектам энергетики России - РИА Новости, 24.03.2025

Спецоперация, 24 марта: ВСУ продолжают бить по объектам энергетики России

Украинские войска продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, ВСУ потеряли до 1440 военных за сутки, в Эр-Рияде проходят переговоры... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T18:35:00+03:00

2025-03-24T18:35:00+03:00

2025-03-24T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по российской энергетической инфраструктуре, ВСУ потеряли до 1440 военных за сутки, в Эр-Рияде проходят переговоры США и России. ВСУ потеряли за сутки до 1440 военных Потери украинских войск за сутки составили до 1440 человек, следует из сводки Минобороны России. Нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников. Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 227 дронов. ПВО сбила 31 бпла над территорией России Российские ПВО за ночь перехватила 28 украинских беспилотников над регионами России, сообщило Минобороны. По 12 БПЛА сбиты над территориями Брянской и Ростовской областей, два БПЛА - над Крымом и по одному дрону – над Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. Около 08:05 еще один дрон был сбит над Белгородской областью. Около 11:35 мск еще два БПЛА были уничтожены над Курской областью. ВСУ продолжают атаковать объекты энергетики России Киевский режим в ночь на 24 марта совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник в семи километрах от объекта международной энергетической инфраструктуры на Кубани, фрагменты дрона упали в районе станции "Кавказская". Также ВСУ 23 марта вечером пытались атаковать дронами газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму, атака была отражена, сообщило Минобороны. Кроме того, 22 марта утром киевский режим нанес два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции "Валуйка" в Белгородской области, было повреждено технологическое оборудование. Киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную, на территории Российской Федерации, заявили в министерстве. ВСУ используют РСЗО HIMARS для продолжающихся ударов по российской энергетической инфраструктуре, отметили в Минобороны России. ВС России отразили атаку ВСУ в Курской областиРоссийские войска отразили одну атаку ВСУ на курском направлении. За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и три пункта управления БПЛА. Всего за время боевых действий на курском направлении украинские войска потеряли более 69700 военнослужащих, 400 танков. ФСБ задержала за госизмену сотрудника контрольно-надзорного органа РоссииЗадержан сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России по подозрению в государственной измене, он передавал Киеву сведения о мерах по защите объектов промышленности и энергетики в приграничье, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что в 2024 году задержанный инициативно "передал украинской стороне сведения о проводимых работах для защиты объектов промышленности и энергетики приграничных территорий РФ, а также местах дислокации подразделений" ВС РФ. Против него возбудили уголовное дело по статье 275 "Государственная измена" УК России. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. Переговоры России и США в Эр-Рияде продолжаются Переговоры России и США в Эр-Рияде, которые в общей сложности идут уже семь часов, возобновились после второго перерыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом встречи. Ранее делегации уже делали перерыв на обед. Россию на встрече представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. России и США нужно проработать много аспектов, связанных с урегулированием по Украине Смысл черноморской инициативы, которую обсуждают РФ и США, заключается в безопасности судоходства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, предложение об обсуждении черноморской инициативы на переговорах в Эр-Рияде поступило от президента США Дональда Трампа. России и США предстоит проработать еще много аспектов, связанных с украинским урегулированием, заявил пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20250324/kiev-2007011034.html

https://ria.ru/20250324/pvo-2007009627.html

https://ria.ru/20250324/vsu-2006989401.html

https://ria.ru/20250324/kiev-2006957193.html

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