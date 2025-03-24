https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006928771.html

ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 310 военнослужащих, бронетраспортер, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T13:12:00+03:00

2025-03-24T13:12:00+03:00

2025-03-24T13:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

константиновка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 310 военнослужащих, бронетраспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

часов яр

константиновка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

северск, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность