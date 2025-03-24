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ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 310 военнослужащих, бронетраспортер, сообщили в... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:12:00+03:00
2025-03-24T13:12:00+03:00
2025-03-24T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки более 310 военнослужащих, бронетраспортер, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Новомарково, Веролюбовка, Часов Яр, Константиновка, Курдюмовка, Ульяновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 310 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад горючего.
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северск
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северск, часов яр, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ потеряли более 310 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 310 боевиков и БТР в зоне действий "Юга" за сутки