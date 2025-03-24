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ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 24.03.2025
ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 145 военнослужащих, две... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:07:00+03:00
2025-03-24T13:07:00+03:00
2025-03-24T13:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, украинские войска за сутки потеряли до 145 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Вольное Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ.
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РИА Новости
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ВСУ потеряли до 145 боевиков в зоне действия группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 145 боевиков и 2 бронемашины в зоне действия "Востока" за сутки