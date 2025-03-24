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Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
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05:12 24.03.2025
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Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА
Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025
Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:12:00+03:00
2025-03-24T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях в домах, расчеты РСЗО "Град" костромской "крылатой пехоты" выдвинулись в заданную точку и, по команде, точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту, пункт управления БПЛА и две пулеметные точки противника", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Костромского гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют боевые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Часовом Яре

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град"
Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артрасчета РСЗО "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях в домах, расчеты РСЗО "Град" костромской "крылатой пехоты" выдвинулись в заданную точку и, по команде, точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту, пункт управления БПЛА и две пулеметные точки противника", - сообщили в МО РФ.
Сообщается, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Костромского гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют боевые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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