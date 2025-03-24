https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006850334.html

Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА

Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА - РИА Новости, 24.03.2025

Расчеты "Градов" уничтожили украинские пункты управления БПЛА

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:12:00+03:00

2025-03-24T05:12:00+03:00

2025-03-24T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" костромских десантников уничтожили скопление пехоты, пункты управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ в многоэтажной застройке Часова Яра, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться на позициях в домах, расчеты РСЗО "Град" костромской "крылатой пехоты" выдвинулись в заданную точку и, по команде, точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту, пункт управления БПЛА и две пулеметные точки противника", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Костромского гвардейского артиллерийского полка Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения выполняют боевые задачи в районе Часова Яра в ДНР. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины