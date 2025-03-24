Дроноводы группировки "Центр" сожгли танки "Леопард" в ДНР
Дроноводы группы Центр уничтожили танки Леопард на Красноармейском направлении
Российский военный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 мар – РИА Новости. Операторы дронов группировки "Центр" уничтожили десятки единиц советской и иностранной техники на красноармейском направлении, из недавних целей – два танка "Леопард", сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Военнослужащие расчетов ударного FPV-дрона и барражирующего боеприпаса "Ланцет" группировки войск "Центр" рассказали, как уничтожали танки "Леопард" ВСУ на красноармейском направлении.
"Леопард" уничтожил, просто летел в дежурном полете, смотрю, танк едет вдоль лесополосы, отработал по нему, он остановился, полетел вторым дроном, также сообщил всем остальным, чтобы в случае, если он не остановится, помогали дожигать, добивать его. Вторым дроном полетел, отработал в башню и сжег его", - рассказал инструктор БПЛА, младший сержант Александр Балецкий. Он использовал для уничтожения немецкой бронемашины FPV-дроны.
Другой "Леопард" был подбит расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет" под командованием заместителя командира взвода, старшего сержанта Романа Митрофанова. В МО РФ отметили, что Митрофанов считается одним из самых результативных в своем подразделении, на счету расчета не один десяток уничтоженной техники ВСУ.
"Техники у нас уже уничтожено достаточно много - это Леопарды, Абрамсы. Также советская техника, которая осталась на Украине, также Бредли и большое количество артиллерийского вооружения уничтожили, все что есть у них – уничтожаем! Танк Леопард обнаружили, он ехал с огневой позиции, то есть он отстрелялся, сразу его заметили, запустили "Ланцет" Соответственно догнали и нанесли огневое поражение с возгоранием боекомплекта", - рассказал Роман Митрофанов.
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