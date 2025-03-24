https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006850012.html
Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro
Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro - РИА Новости, 24.03.2025
Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro
Сахалинские военнослужащие захватили технику ВСУ, в том числе американский бронетранспортер MaxxPro и французский БТР Renault, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:07:00+03:00
2025-03-24T05:07:00+03:00
2025-03-24T12:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сахалинские военнослужащие захватили технику ВСУ, в том числе американский бронетранспортер MaxxPro и французский БТР Renault, сообщили в Минобороны. "Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса захватили бронетехнику, состоявшую на вооружении подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что среди трофеев - американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина Kozak. По данным ведомства, два образца — MaxxPro и Kozak были выведены из строя в результате подрыва на минах, которые ранее военнослужащие-дальневосточники разместили на путях вероятного продвижения ВСУ. "Третий захваченный бронетранспортер Renault пал жертвой точного удара боевого дрона, что сделало его непригодным для дальнейшего использования", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro
Сахалинские военные захватили бронетранспортеры MaxxPro и Renault
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сахалинские военнослужащие захватили технику ВСУ, в том числе американский бронетранспортер MaxxPro и французский БТР Renault, сообщили в Минобороны.
"Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса захватили бронетехнику, состоявшую на вооружении подразделений ВСУ
", - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что среди трофеев - американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина Kozak.
По данным ведомства, два образца — MaxxPro и Kozak были выведены из строя в результате подрыва на минах, которые ранее военнослужащие-дальневосточники разместили на путях вероятного продвижения ВСУ.
"Третий захваченный бронетранспортер Renault пал жертвой точного удара боевого дрона, что сделало его непригодным для дальнейшего использования", - сообщили в Минобороны.