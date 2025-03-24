https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006850012.html

Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro

Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro - РИА Новости, 24.03.2025

Сахалинские военные захватили бронетранспортер MaxxPro

Сахалинские военнослужащие захватили технику ВСУ, в том числе американский бронетранспортер MaxxPro и французский БТР Renault, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:07:00+03:00

2025-03-24T05:07:00+03:00

2025-03-24T12:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сахалинские военнослужащие захватили технику ВСУ, в том числе американский бронетранспортер MaxxPro и французский БТР Renault, сообщили в Минобороны. "Сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса захватили бронетехнику, состоявшую на вооружении подразделений ВСУ", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что среди трофеев - американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина Kozak. По данным ведомства, два образца — MaxxPro и Kozak были выведены из строя в результате подрыва на минах, которые ранее военнослужащие-дальневосточники разместили на путях вероятного продвижения ВСУ. "Третий захваченный бронетранспортер Renault пал жертвой точного удара боевого дрона, что сделало его непригодным для дальнейшего использования", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20250323/ukraina-2006827756.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, безопасность