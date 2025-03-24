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Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:52 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837874.html
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2025
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье
Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:52:00+03:00
2025-03-24T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь, прилет. В северо-западном направлении, пишут, что там большая военная часть, с несколькими цехами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белая церковь (город)
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белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Сергей Лебедев, В мире
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье

Лебедев сообщил об ударе по крупной военной части в Белой Церкви

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Самолет Су-25 Грач - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Белая Церковь, прилет. В северо-западном направлении, пишут, что там большая военная часть, с несколькими цехами", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелая Церковь (город)Киевская областьСергей ЛебедевВ мире
 
 
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