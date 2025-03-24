https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837874.html

Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье

Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2025

Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье

Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:52:00+03:00

2025-03-24T00:52:00+03:00

2025-03-24T00:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

белая церковь (город)

киевская область

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь, прилет. В северо-западном направлении, пишут, что там большая военная часть, с несколькими цехами", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белая церковь (город)

киевская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев, в мире