https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006837874.html
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье - РИА Новости, 24.03.2025
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье
Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:52:00+03:00
2025-03-24T00:52:00+03:00
2025-03-24T00:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белая церковь (город)
киевская область
сергей лебедев
в мире
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ДОНЕЦК, 24 мар - РИА Новости. Удар нанесен в направлении крупной военной части в городе Белая Церковь Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Белая Церковь, прилет. В северо-западном направлении, пишут, что там большая военная часть, с несколькими цехами", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белая церковь (город)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белая церковь (город), киевская область, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Белая Церковь (город), Киевская область, Сергей Лебедев, В мире
Удар нанесен в направлении военчасти в Белой Церкви, сообщило подполье
Лебедев сообщил об ударе по крупной военной части в Белой Церкви