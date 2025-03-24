https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006835332.html

В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве

В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве - РИА Новости, 24.03.2025

В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве

Стоянка с техникой в Чугуеве Харьковской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:09:00+03:00

2025-03-24T00:09:00+03:00

2025-03-24T00:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лебедев

чугуев

харьковская область

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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Стоянка с техникой в Чугуеве Харьковской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Чугуев прилет на окраине, в стоянку с техникой", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

чугуев

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лебедев, чугуев, харьковская область