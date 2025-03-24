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В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве - РИА Новости, 24.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 24.03.2025 (обновлено: 00:25 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006835332.html
В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве
В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве - РИА Новости, 24.03.2025
В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве
Стоянка с техникой в Чугуеве Харьковской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
сергей лебедев
чугуев
харьковская область
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Стоянка с техникой в Чугуеве Харьковской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Чугуев прилет на окраине, в стоянку с техникой", — сказал собеседник агентства.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сергей лебедев, чугуев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лебедев, Чугуев, Харьковская область
В подполье сообщили об ударе по технике в Чугуеве

Лебедев заявил об ударе по стоянке с техникой в Чугуеве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО
Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пилот разведывательно-ударного вертолета Ка-52 в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Стоянка с техникой в Чугуеве Харьковской области попала под обстрел, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Чугуев прилет на окраине, в стоянку с техникой", — сказал собеседник агентства.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛебедевЧугуевХарьковская область
 
 
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