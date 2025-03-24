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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025
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15:31 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/spetsoperatsiya-2006782663.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:31:00+03:00
2025-03-24T15:31:00+03:00
инфографика
спецоперация
россия
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 марта 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, цехам производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 227 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражена контратака противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 190 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 659 самолетов, 283 вертолета, 48 312 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 471 танк и других бронемашин, 1530 реактивных систем залпового огня, 22 946 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 323 единицы автомобильной техники.
россия
украина
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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спецоперация, россия, украина, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Инфографика

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025

© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.03.2025

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 24 марта 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения поразили 142 района скопления живой силы и техники противника, а также объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, цехам производства, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов. Средства ПВО сбили 227 дронов, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражена контратака противника. Украинская армия потеряла на этом направлении более 190 военнослужащих.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 659 самолетов, 283 вертолета, 48 312 беспилотников, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 471 танк и других бронемашин, 1530 реактивных систем залпового огня, 22 946 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 323 единицы автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияРоссияУкраинаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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