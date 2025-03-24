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Глава МИД Венгрии обсудит с Россией ход переговоров по Украине

Глава МИД Венгрии обсудит с Россией ход переговоров по Украине - РИА Новости, 24.03.2025

Глава МИД Венгрии обсудит с Россией ход переговоров по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на неделе проведет переговоры в Москве с членами российского... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T15:37:00+03:00

2025-03-24T15:37:00+03:00

2025-03-24T15:37:00+03:00

в мире

венгрия

сша

украина

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на неделе проведет переговоры в Москве с членами российского правительства, обсудит ход переговоров России и США по Украине. "Что касается отношений с американцами и россиянами, то они непрерывны на всех уровнях принятия политических решений... Сегодня я приму временного поверенного в делах США (в Венгрии - ред.), и мы рассмотрим состояние двусторонних отношений, а также ситуацию, созданную мирными переговорами. Также на этой неделе у меня состоится прямой обмен мнениями с членами российского правительства о том, где, в какой форме и с кем это (переговоры по Украине - ред.) будет происходить в ближайшие дни", - сказал Сийярто на пресс-конференции.

https://ria.ru/20250218/vengriya-2000167984.html

венгрия

сша

украина

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в мире, венгрия, сша, украина, петер сийярто