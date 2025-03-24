https://ria.ru/20250324/sijjarto-2007022161.html

Сийярто прокомментировал угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС

Сийярто прокомментировал угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС - РИА Новости, 24.03.2025

Сийярто прокомментировал угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС

Угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T17:40:00+03:00

2025-03-24T17:40:00+03:00

2025-03-24T17:41:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Мы в совете ЕС всегда голосуем и занимаем позицию в соответствии с национальными интересами. Тот факт, что стране грозит лишение права голоса из-за того, что она представляет национальные интересы, означает, что интерпретация демократии и верховенства закона в Брюсселе является довольно сомнительной историей", - сказал Сийярто на пресс-конференции. Он также подчеркнул, что Будапешт накладывает вето не потому, что ему "нравится сама идея", а потому что то или иное предложение идет вразрез с национальными интересами страны. На прошлой неделе британская газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против РФ.

https://ria.ru/20250320/orban-2006252967.html

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в мире, венгрия, брюссель, будапешт, петер сийярто, евросоюз