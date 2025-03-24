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Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.03.2025
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14:57 24.03.2025 (обновлено: 15:16 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/sijjarto-2006968466.html
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.03.2025
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто
Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:57:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции.Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.
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в мире, россия, турция, венгрия, петер сийярто, хакан фидан
В мире, Россия, Турция, Венгрия, Петер Сийярто, Хакан Фидан
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто

Сийярто: вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику и безопасность

© AP Photo / Darko VojinovicГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Сийярто назвал переговоры Путина и Трампа шагом к мирному соглашению
18 марта, 22:56
 
В миреРоссияТурцияВенгрияПетер СийяртоХакан Фидан
 
 
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