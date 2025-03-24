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Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто

Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.03.2025

Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто

Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T14:57:00+03:00

2025-03-24T14:57:00+03:00

2025-03-24T15:16:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции.Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.

https://ria.ru/20250318/vengriya-2005843368.html

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в мире, россия, турция, венгрия, петер сийярто, хакан фидан