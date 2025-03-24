https://ria.ru/20250324/sijjarto-2006968466.html
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.03.2025
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто
Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T14:57:00+03:00
2025-03-24T14:57:00+03:00
2025-03-24T15:16:00+03:00
в мире
россия
турция
венгрия
петер сийярто
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:75:2942:1729_1920x0_80_0_0_9ec16e08f0c46f1349590653389135aa.jpg
БУДАПЕШТ, 24 мар - РИА Новости. Если в Брюсселе "протолкнут" вступление Украины в ЕС, это разрушит европейскую экономику и безопасность, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто."Если они (Брюссель - ред.) протолкнут вступление Украины в Евросоюз, они практически разрушат европейскую безопасность и европейскую экономическую конкурентоспособность", - сказал Сийярто на пресс-конференции.Он уточнил, что экономика будет разрушена за счет того, что Украина находится в состоянии конфликта, а ее "нынешний уровень развития" приведет к краху конкурентоспособности, сельского хозяйства и социальной системы Европы.
https://ria.ru/20250318/vengriya-2005843368.html
россия
турция
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797963914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b146d3caa4678082bc541a19070d60c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, венгрия, петер сийярто, хакан фидан
В мире, Россия, Турция, Венгрия, Петер Сийярто, Хакан Фидан
Вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику, заявил Сийярто
Сийярто: вступление Украины в ЕС разрушит европейскую экономику и безопасность