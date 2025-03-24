Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер
Вице-премьер Вулин: сербы не простят НАТО за бомбардировки Югославии
Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербы не могут и не хотят простить НАТО за бомбардировки Союзной республики Югославия 1999 года, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Пресс-служба правительства сообщила Сербии сообщила ранее, что министр иностранных дел Марко Джурич возглавит государственную церемонию в память жертв агрессии НАТО 1999 года и возложит венки к памятнику погибшим при бомбардировках детям в центре Белграда. Возложение состоится в понедельник у памятника погибшей при авиаударе альянса трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки, черной мраморной бабочкой и надписью "Мы были только детьми" в парке Ташмайдан.
"Двадцатый век завершился последним великим и безнаказанным преступлением: агрессией НАТО на Союзную Республику Югославия (СРЮ - ред.). Все войны после 1999 года - прямые последствия убийства сербских детей и (уничтожения - ред.) международного права со стороны НАТО. Руки у них в крови. Пусть им Бог простит, сербы не хотят, не могут и не смеют", - приводит заявление Вулина пресс-служба.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Кроме того, врачи регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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