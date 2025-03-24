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Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.03.2025
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13:12 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006929043.html
Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер
Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.03.2025
Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер
Сербы не могут и не хотят простить НАТО за бомбардировки Союзной республики Югославия 1999 года, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T13:12:00+03:00
2025-03-24T13:12:00+03:00
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербы не могут и не хотят простить НАТО за бомбардировки Союзной республики Югославия 1999 года, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин. Пресс-служба правительства сообщила Сербии сообщила ранее, что министр иностранных дел Марко Джурич возглавит государственную церемонию в память жертв агрессии НАТО 1999 года и возложит венки к памятнику погибшим при бомбардировках детям в центре Белграда. Возложение состоится в понедельник у памятника погибшей при авиаударе альянса трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки, черной мраморной бабочкой и надписью "Мы были только детьми" в парке Ташмайдан. "Двадцатый век завершился последним великим и безнаказанным преступлением: агрессией НАТО на Союзную Республику Югославия (СРЮ - ред.). Все войны после 1999 года - прямые последствия убийства сербских детей и (уничтожения - ред.) международного права со стороны НАТО. Руки у них в крови. Пусть им Бог простит, сербы не хотят, не могут и не смеют", - приводит заявление Вулина пресс-служба. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Кроме того, врачи регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006852125.html
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в мире, сербия, югославия, белград (город), александр вулин, марко джурич, нато, оон
В мире, Сербия, Югославия, Белград (город), Александр Вулин, Марко Джурич, НАТО, ООН
Сербы не простят НАТО за бомбежки, заявил вице-премьер

Вице-премьер Вулин: сербы не простят НАТО за бомбардировки Югославии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербы не могут и не хотят простить НАТО за бомбардировки Союзной республики Югославия 1999 года, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.
Пресс-служба правительства сообщила Сербии сообщила ранее, что министр иностранных дел Марко Джурич возглавит государственную церемонию в память жертв агрессии НАТО 1999 года и возложит венки к памятнику погибшим при бомбардировках детям в центре Белграда. Возложение состоится в понедельник у памятника погибшей при авиаударе альянса трехлетней Милицы Ракич с фигурой девочки, черной мраморной бабочкой и надписью "Мы были только детьми" в парке Ташмайдан.
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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"Двадцатый век завершился последним великим и безнаказанным преступлением: агрессией НАТО на Союзную Республику Югославия (СРЮ - ред.). Все войны после 1999 года - прямые последствия убийства сербских детей и (уничтожения - ред.) международного права со стороны НАТО. Руки у них в крови. Пусть им Бог простит, сербы не хотят, не могут и не смеют", - приводит заявление Вулина пресс-служба.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти Югославии якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов. Кроме того, врачи регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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В миреСербияЮгославияБелград (город)Александр ВулинМарко ДжуричНАТОООН
 
 
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