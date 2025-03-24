https://ria.ru/20250324/serbiya-2006852125.html
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.03.2025
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер
Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:57:00+03:00
2025-03-24T05:57:00+03:00
2025-03-24T06:01:00+03:00
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке. И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ", - заявил Вулин. Он признал, что для страны такого размера, как Сербия, это самый тяжелый путь. "Мы сами себе должны гарантировать безопасность, что нелегко. Но это самый честный путь – самим принимать решения о себе", - подчеркнул он. Сейчас Скупщина (парламент) Сербии является наблюдателем в Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, александр вулин, одкб, нато
В мире, Сербия, Александр Вулин, ОДКБ, НАТО
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер
Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ