https://ria.ru/20250324/serbiya-2006852125.html

Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер

Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.03.2025

Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер

Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:57:00+03:00

2025-03-24T05:57:00+03:00

2025-03-24T06:01:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке. И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ", - заявил Вулин. Он признал, что для страны такого размера, как Сербия, это самый тяжелый путь. "Мы сами себе должны гарантировать безопасность, что нелегко. Но это самый честный путь – самим принимать решения о себе", - подчеркнул он. Сейчас Скупщина (парламент) Сербии является наблюдателем в Парламентской ассамблеи ОДКБ.

https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, александр вулин, одкб, нато