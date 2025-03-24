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Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.03.2025
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05:57 24.03.2025 (обновлено: 06:01 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/serbiya-2006852125.html
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер - РИА Новости, 24.03.2025
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер
Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T05:57:00+03:00
2025-03-24T06:01:00+03:00
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке. И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ", - заявил Вулин. Он признал, что для страны такого размера, как Сербия, это самый тяжелый путь. "Мы сами себе должны гарантировать безопасность, что нелегко. Но это самый честный путь – самим принимать решения о себе", - подчеркнул он. Сейчас Скупщина (парламент) Сербии является наблюдателем в Парламентской ассамблеи ОДКБ.
https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html
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в мире, сербия, александр вулин, одкб, нато
В мире, Сербия, Александр Вулин, ОДКБ, НАТО
Сербия не станет членом НАТО, заявил вице-премьер

Вице-премьер Вулин: Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВице-премьер Сербии Александр Вулин
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Вице-премьер Сербии Александр Вулин. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ, она должна сама обеспечивать свою безопасность, хоть это и тяжело, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин.
"Сербия строго придерживается политики военного нейтралитета. Это значит, что мы не будем расширять свое участие в каком-либо военном блоке. И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ", - заявил Вулин.
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Он признал, что для страны такого размера, как Сербия, это самый тяжелый путь.
"Мы сами себе должны гарантировать безопасность, что нелегко. Но это самый честный путь – самим принимать решения о себе", - подчеркнул он.
Сейчас Скупщина (парламент) Сербии является наблюдателем в Парламентской ассамблеи ОДКБ.
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В миреСербияАлександр ВулинОДКБНАТО
 
 
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