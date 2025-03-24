https://ria.ru/20250324/serbija-2006851486.html

Релоканты не должны вмешиваться в протесты в Сербии, заявил Вулин

Релоканты не должны вмешиваться в протесты в Сербии, заявил Вулин - РИА Новости, 24.03.2025

Релоканты не должны вмешиваться в протесты в Сербии, заявил Вулин

Находящиеся в Сербии российские релоканты не должны вмешиваться в протесты, нарушители предстанут перед законом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T05:41:00+03:00

2025-03-24T05:41:00+03:00

2025-03-24T05:41:00+03:00

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БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Находящиеся в Сербии российские релоканты не должны вмешиваться в протесты, нарушители предстанут перед законом, заявил РИА Новости вице-премьер Сербии Александр Вулин. "Иностранцы, которые являются гостями в нашей стране, приезжают ли они из России, Хорватии или США, не должны вмешиваться в политику страны, в которой их приняли", - заявил Вулин. Он отметил, что уже было несколько случаев лишения ВНЖ российских релокантов, участвовавших в сербской политике. "Мы продолжим так и в дальнейшем. Каждый иностранец, который занимается политикой в нашей стране и думает, что можно злоупотреблять нашим гостеприимством, предстанет перед законом. Никто здесь не получил ВНЖ или ПМЖ, чтобы заниматься политикой", - заверил он. В частности, внимание властей привлекло некое "общество активистов" из России и Белоруссии, которые активно участвуют во всех протестах против правительства. "Не думаю, что это хорошо", - добавил Вулин. Антиправительственные протесты студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 года. Поводом для них послужила гибель 15 человек при обрушении бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября. Руководство страны призывает студентов и оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти считают, что цель протестующих свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации.

https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html

https://ria.ru/20250208/serbija-1998134154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, россия, хорватия, александр вулин, беспорядки в белграде