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Кондратьев рассказал Путину о посевах в Краснодарском крае - РИА Новости, 24.03.2025
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15:43 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/semena-2006983771.html
Кондратьев рассказал Путину о посевах в Краснодарском крае
Кондратьев рассказал Путину о посевах в Краснодарском крае - РИА Новости, 24.03.2025
Кондратьев рассказал Путину о посевах в Краснодарском крае
Семена исключительно отечественной селекции применяются в Краснодарском крае при посевах пшеницы, риса, сои, кроме того, семена кубанской пшеницы используют... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T15:43:00+03:00
2025-03-24T15:43:00+03:00
россия
краснодарский край
краснодар
вениамин кондратьев
владимир путин
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Семена исключительно отечественной селекции применяются в Краснодарском крае при посевах пшеницы, риса, сои, кроме того, семена кубанской пшеницы используют аграрии большинства российских регионов, а также ближнего зарубежья, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вениамин Кондратьев. В понедельник глава государства в Кремле принял краснодарского губернатора. "Если говорить про урожай, то предмет гордости – Центр зерна России (Национальный центр зерна имени П. Лукьяненко – ред.), который расположен в Краснодаре. У нас 100% посевов – это семена пшеницы нашей отечественной селекции, как и риса – 100% отечественная селекция, так и сои – 100% отечественная селекция. Тут мы даже не ведем речь про импортозамещение. Наверное, большая часть регионов страны сеет пшеницу семенами нашими, кубанскими, а еще и ближнее зарубежье сеет семенами российскими уже", - сказал Кондратьев. Он отметил, что по итогам прошлого года аграрии края собрали 13,8 миллиона тонн зерновых, из них 10,3 миллиона тонн пшеницы. По его словам, в этом году рассчитывают получить не меньший урожай. "Что касается других направлений, по питьевому молоку мы первое место держим в России, второе место – по сырому молоку, в пятерке – по фруктам, овощам, по мясу, по яйцам, по птице – в пятерке", - добавил губернатор.
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россия, краснодарский край, краснодар, вениамин кондратьев, владимир путин
Россия, Краснодарский край, Краснодар, Вениамин Кондратьев, Владимир Путин
Кондратьев рассказал Путину о посевах в Краснодарском крае

Кондратьев: в Краснодарском крае используются семена отечественной селекции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время встречи
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Семена исключительно отечественной селекции применяются в Краснодарском крае при посевах пшеницы, риса, сои, кроме того, семена кубанской пшеницы используют аграрии большинства российских регионов, а также ближнего зарубежья, сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Вениамин Кондратьев.
В понедельник глава государства в Кремле принял краснодарского губернатора.
"Если говорить про урожай, то предмет гордости – Центр зерна России (Национальный центр зерна имени П. Лукьяненко – ред.), который расположен в Краснодаре. У нас 100% посевов – это семена пшеницы нашей отечественной селекции, как и риса – 100% отечественная селекция, так и сои – 100% отечественная селекция. Тут мы даже не ведем речь про импортозамещение. Наверное, большая часть регионов страны сеет пшеницу семенами нашими, кубанскими, а еще и ближнее зарубежье сеет семенами российскими уже", - сказал Кондратьев.
Он отметил, что по итогам прошлого года аграрии края собрали 13,8 миллиона тонн зерновых, из них 10,3 миллиона тонн пшеницы. По его словам, в этом году рассчитывают получить не меньший урожай.
"Что касается других направлений, по питьевому молоку мы первое место держим в России, второе место – по сырому молоку, в пятерке – по фруктам, овощам, по мясу, по яйцам, по птице – в пятерке", - добавил губернатор.
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РоссияКраснодарский крайКраснодарВениамин КондратьевВладимир Путин
 
 
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